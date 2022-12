Ida Platano e Alessandro dopo Uomini e Donne, il racconto della malattia è dolorosissimo

Ida Platano e Alessandro sono stati ospiti a Verissimo in una delle ultime puntate del programma e hanno raccontato del loro nuovo amore nato a Uomini e Donne. C’è stata però una confessione straziante che ha commosso tutti. Vediamo di che si tratta.

Ida Platano è ormai diventata un celebre personaggio della televisione grazie alla sua partecipazione al programma condotto da Maria De Filippi Uomini e Donne. La parrucchiera è sempre stata una grande protagonista della trasmissione soprattutto per la sua relazione con Riccardo Gualtieri con cui è stata insieme per un paio di anni.

La storia con il pugliese è stata caratterizzata da alti e bassi ma è definitivamente giunta al termine quest’anno e i due sono andati avanti per strade diverse. Tornati nel programma Ida e Riccardo hanno ricominciato ad analizzare la loro relazione e a litigare sui loro problemi: l’uomo l’avrebbe voluta riconquistare mentre la Platano ha intrapreso una nuova conoscenza con Alessandro Vicinanza.

Il loro rapporto è diventato sempre più importante tanto da convincere Ida ad uscire dalla trasmissione con Alessandro nonostante all’inizio sembrasse quella più titubante della coppia. I due durante l’intervista rilasciata a Verissimo sono sembrati più affiatati che mai segno di un’unione davvero solida.

Riccardo per Ida, come specificato ai microfoni di Silvia Toffanin, è un lontano ricordo: nel presente c’è solo Alessandro. Quest’ultimo si è lasciato andare a della confessioni molto forti riguardo al suo passato.

Le parole di Alessandro a Verissimo

Ospiti di Silvia Toffannin, dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne insieme, Ida e Alessandro sono liberi da vincoli pronti a parlare a cuore aperto del loro amore. Il ragazzo ha fatto, però, una considerazione molto difficile riguardo al suo passato.

Alessandro ha parlato dei suoi problemi di salute e di soffrire di una malattia autoimmune che gli dà numerosi problemi alla circolazione del sangue. Il fidanzato di Ida ha spiegato di aver vissuto momenti di estrema difficoltà sia a 16 anni che sette anni fa proprio a causa di questa bruttissima malattia.

Tuttavia, Alessandro è riuscito a vedere il meglio in tutta questa tragica vicenda cercando di vivere un’esistenza molto intensa senza mai farsi mancare nulla. Al suo fianco ora c’è Ida, con la quale pare davvero si sia creato un feeling molto particolare.

Riccardo non gli fa più paura, è sicuro dell’amore provato da Ida nei suoi confronti. Purtroppo, questa sicurezza non è sempre esistita durante il programma dove spesso ha messo in dubbio i sentimenti di entrambi. Ha dichiarato infatti: “Da uomo non ho vergogna a dirlo ma ho avuto paura in quel frangente. Erano tempi molto ristretti non ero pronto”.

Tutto si è risolto per il meglio e Ida e Alessandro continueranno a raccontare il loro amore a testa alta.