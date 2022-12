Memo Remigi: la corsa in ospedale con urgenza. Il malore dopo la notizia

Il celebre cantante racconta la sua versione dei fatti per chiarire che cosa è successo quando ha, per scherzo, toccato il lato B di una sua amica e collega.

A Non è l’Arena, programma tv condotto da Massimo Giletti su La7, Memo Remigi ha raccontato per filo e per segno che cosa è successo durante la sua ultima apparizione in televisione e che cosa gli è capitato poco dopo.

Il presentatore ha mostrato il video dell’accaduto: durante una puntata di Oggi è un altro giorno, trasmissione presentata da Serena Bortone su Rai1, Memo Remigi fa scivolare la sua mano lungo i fianchi di Jessica Morlacchi, per poi finire sul suo sedere.

Questa gli toglie subito la mano da lì e la riposiziona sul suo fianco. Dopo questo avvenimento, l’84enne è stato licenziato in tronco dalla Rai. Così Massimo Giletti ha iniziato la sua intervista a Memo:

“Memo Remigi è uno delle voci più importanti della nostra musica, ma è anche conosciuto nel “nostro mondo” come un gentleman. Ha una storia che parla per lui, però è finito al centro di uno scandalo di cui si sta ancora parlando”.

Prima di vedere il video, Memo Remigi ha voluto affermare: “È un gesto che non dovevo fare, ho chiesto scusa a tutti. Innanzitutto, ci tengo a precisare una cosa. Io ho fatto questo gesto ovviamente, stupido”, continua il cantante, mentre Massimo commenta il video. Il ben noto artista, poi, ha voluto raccontare con le sue parole quel video tanto discusso, dicendo:

“Tengo lei così, in confidenza. [..] lavoriamo insieme da un paio di anni. Un grande complicità, una grande amicizia (riferendosi alla Morlacchi n.d.r.), mi ha anche organizzato il compleanno, lei è una ragazza molto spiritosa, molto divertente. Io la tenevo con la mano sulla spalla, poi, scherzosamente, senza pensare che potessi creare tutto questo pandemonio, è scivolata la mano sulla natica di Jessica, lei mi ha dato un piccolo schiaffo sulla mia mano, ha preso la mano mia e se l’è messa qui davanti”.

Remigi, poco dopo, ha voluto chiarire che se la Morlacchi lo avesse preso da parte per chiedergli delle spiegazioni circa il suo gesto poco carino, lui, senza ombra di dubbio, le avrebbe chiesto umilmente scusa.

Ma questo non è mai accaduto e Giletti gli chiede, allora, se secondo lui Jessica non l’ha fatto perché intimorita dal collega così tanto famoso. Così ha ribattuto Memo: “Non può esserci la soggezione nei miei confronti, perché io mi sono sempre reso disponibile nei confronti di tutti, di lei, di tutti gli amici con i quali abbiamo condiviso questi due anni di lavoro quotidiano.”

Ad ogni modo, il 21 ottobre è una data che Memo Remigi non scorderà mai: ha commesso un errore imperdonabile ed è stato punito dall’azienda Rai, anche se in maniera non del tutto consona per un uomo con 50 anni di carriera sulle spalle.

Infatti, Remigi ha scoperto di essere stato licenziato su due piedi perché Serena Bortone l’ha comunicato durante la diretta del suo programma. Quindi, Memo ha appreso la notizia non in modo privato, ma pubblicamente; quest’azione l’ha ferito tanto che si è sentito male ed è stato portato in ospedale con urgenza.

Così ha commentato Memo: “Quando ho sentito questo annuncio, fatto in questo modo, mi sono sentito male! Ho avuto dei problemi di salute perché una botta così non me la sarei mai aspettata!” Giletti, allora, chiede a Memo se, appresa la notizia, aveva percepito che gli avessero distrutto la carriera in pochissimo tempo, e Remigi risponde:

“Si, ho 50 anni di carriera e io non ho mai avuto modo. In tutti i programmi che ho fatto, perché ne ho condotti anche io di programmi e quando li ho condotti, avevo un senso di collaborazione, di amicizia con il gruppo di lavoro. E se succedeva qualcosa se ne parlava.”