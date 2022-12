Totti e Noemi, lite furiosa per strada: è già crisi? I motivi sono assurdi

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono la coppia più chiacchierata dell’anno. Da quando sono usciti allo scoperto i due si sono mostrati più affiatati che mai lasciando intendere quanto la loro unione fosse solida. Adesso però arrivano delle testimonianze inequivocabile dei primi segnali di rottura.

Noemi Bocchi e Francesco Totti sono certamente la coppia più discussa del mondo dello showbusiness. Sin da quando Francesco Totti ha confermato la sua relazione con Noemi Bocchi, in quella fantomatica intervista al Corriere della Sera, i due hanno deciso di non nascondersi di più e di mostrarsi felici ed innamorati in più occasioni sia private che pubbliche.

Noemi e Francesco hanno comprato un attico meraviglioso a Roma Nord dove sono stati recentemente paparazzati in vista del prossimo trasloco sebbene c’è chi dice che la coppia vivrebbe già insieme da un po’ tenendo conto i bruttissimi rapporti tra Francesco e Ilary.

Con la sua ex moglie, infatti, le cose si fanno sempre più complicate e all’orizzonte c’è una turbolenta battaglia legale per dividersi l’ingente matrimonio accumulato in questi vent’anni insieme oltre che l’affido dei loro tre figli Christian, Chanel ed Isabel.

Proprio grazie alla flower designer, l’ex calciatore aveva ritrovato quella serenità che sembrava aver perso durante gli ultimi anni di matrimonio con la Blasi. Secondo il suo fidato amico Alex Nuccetelli i due sarebbero predisposti anche ad avere un figlio tutto loro nonostante entrambi abbiamo altre famiglie alle spalle.

“Lui tiene tantissimo alla dimensione familiare” ha dichiarato Nuccetelli: “non credo vorrebbe un altro matrimonio ma un figlio con Noemi potrebbe essere nei suoi pensieri”.

Un’unione più che duratura e solida che però ora pare per la prima volta minata da una lite furibonda scoppiata per strada che avrebbe portato la Bocchi a piangere a dirotto.

La lite in strada della coppia Bocchi-Totti

Francesco Totti e la nuova compagna Noemi Bocchi sono stati pizzicati mentre litigavano per la prima volta in pubblico. I due si trovavano in un ristorante e la dinamica dello scontro è alquanto particolare.

A quanto pare Noemi mostra qualcosa sul cellulare dello stesso Totti al suo fidanzato. Quest’ultimo poi come reazione agita animatamente le mani come se si stesse arrabbiando o difendendo da qualche accusa. Di contro, però, accade l’impensabile e la Bocchi scoppia in lacrime.

Qual è il motivo del pianto di Noemi? Avrà forse visto qualcosa che non le è andato a genio del comportamento di Francesco e glielo ha fatto notare? In tutto questo mentre la bella Bocchi piangeva, Totti non ha nascosto la sua frustrazione.

Il primo litigio tra i due piccioncini è servito, almeno pubblicamente. La tensione è alle stelle e in effetti ci sono tante cose a cui pensare prima di costruire una nuova famiglia. A conferma di quanto raccontato ci sono i fotografi che li ha beccato e hanno raccontato: “La coppia, seduta ad un tavolo per due, ha lasciato tradire una fortissima tensione”.

Speriamo che però questo possa essere solo un momento temporaneo di nervosismo e che tutto si risolva per il meglio.