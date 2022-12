Nino Frassica a zero su Terence Hill: “È un po’ invadente…” sono ai ferri corti?

Il noto comico Nino Frassica fa delle dichiarazioni circa il suo rapporto con Terence Hill con il quale ha lavorato per molti anni nella fiction a Don Matteo. Vediamo cosa ha raccontato.

Nino Frassica è un celebre comico italiano che ha alle spalle oltre cinquant’anni di carriera nella televisione. Attualmente è un ospite fisso del programma di Rai 3 Che Tempo che Fa dove ogni settimana mette in scena una divertentissima rubrica chiamata ironicamente Novella Bella.

Non solo, Nino Frassica ha recitato per diversi anni nella famosissima fiction Don Matteo riscuotendo un grandissimo successo di pubblico. Per tanti anni, quindi, il comico e attore siciliano ha affiancato Terence Hill, protagonista storico di Don Matteo, con il quale ha instaurato un bel rapporto di amicizia.

Ma ora che proprio Terence Hill ha abbandonato la fiction di cui era il personaggio principale, sostituito da Raul Bova come sono i loro rapporti? In una recente intervista Nino Frassica ha raccontato qualcosa su di sé e sui suoi legami sul set.

L’occasione è la presentazione del suo ultimo libro chiamato Paola. Una storia vera, un romanzo tratto da una storia realmente accaduta nella Sicilia di fine anni 80. In merito a questo libro Frassica ha dichiarato che al suo interno ci sono alcune vicende prese da persone che ha conosciuto ma che sono romanzate o hanno nomi di fantasia per cercare di tutelare la loro privacy.

In più, la novità è che proprio Nino Frassica sarà uno dei protagonisti della nuova stagione di Lol- Chi ride è fuori, il programma prodotto da Amazon che riunisce una serie di comici in una stanza per ben sei ore e questi non devono assolutamente ridere pena l’eliminazione.

Insomma, tanti progetti in cantiere per Frassica tra cui appunto il romanzo grazie al quale sta andando avanti con una buona campagna promozionale. Nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Frassica ha parlato del suo lavoro ma anche di qualcuno a lui molto vicino.

L’intervista di Nino Frassica

Il comico ha chicchierato con il giornalista di Tv Sorrisi e Canzoni, Paolo Fiorelli parlando un po’ di sé e delle sue esperienze. Ma ovviamente c’è stata la fatidica domanda sui suoi rapporti con Terence Hill.

Ecco cosa ha dichiarato Frassica: “Mi manca Terence Hill ma devo dire che Raoul Bova ha un carattere bellissimo e lavoriamo bene insieme. Io sono affezionato al Maresciallo Cecchini, anche se è un po’ invadente. L’unica cosa che non mi piace di quel set sono le levatacce, anche alle sei di mattina”.

Con l’attore di Don Matteo ha mantenuto un’ottima relazione complici i tanti anni passati fianco a fianco. Da marzo tornerà sul set della fiction per un lungo periodo di tempo che può raggiungere i nove mesi. Infatti, il comico ha concluso l’intervista con la sua solita verve ironizzando che fare Don Matteo, alla fin fine, altro non è che un vero e proprio parto!