Sonia Bruganelli, “Io e Paolo non prendiamo neanche il caffè insieme”, la verità sul matrimonio

L’opinionista del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli svela in un’intervista inedita il segreto del suo matrimonio con Paolo Bonolis: “Viviamo separati, in due palazzi diversi. Ecco perché insieme funzioniamo”.

“Non prendiamo neanche il caffè insieme”

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis formano una coppia piuttosto atipica, e a confermarlo è proprio lei, l’opinionista del Grande Fratello Vip. In un’intervista molto intima rilasciata al settimanale Nuovo, Sonia svela i segreti del suo matrimonio, confessando abitudini strane agli occhi dell’opinione pubblica. I due vivrebbero separati e non prenderebbero nemmeno il caffè insieme. Ecco cosa ha detto.

Dal racconto di Sonia sembra che vivano come separati in casa, ma in realtà Paolo Bonolis e lei sono più affiatati che mai e formano una coppia salda, che negli anni è riuscita a superare enormi difficoltà.

Nonostante cerchino di mantenere un profilo basso, sono tornati nel mirino del gossip per via di un’intervista rilasciata dalla Bruganelli al settimanale Nuovo, durante la quale Sonia confessa che hanno scelto di vivere sotto due tetti diversi, nonostante non siano separati, ma più affiatati che mai. Ecco qual è il segreto del loro matrimonio.

“Non c’è una formula magica per durare come coppia, serve un sano ignorarsi, è facilissimo”, rivela Sonia Bruganelli. “Ognuno fa la propria vita, ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento. Nemmeno il caffè prendiamo insieme. Io lo bevo a casa, lui invece al bar”.

Con queste poche ma dirette parole la Bruganelli ha confermato la questione dell’appartamento diviso, che ha lasciato di stucco molti telespettatori.

La notizia era stata data in diretta al Grande Fratello Vip, dove veste il ruolo di opinionista insieme a Orietta Berti. “Sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con nostra figlia Adele. Dormire in camere separate è un segno di civiltà”, conferma.

Bonolis dal canto suo è sempre stato più riservato sull’argomento, ma ha accennato alla separazione come chiave per un matrimonio felice. Insomma, i due sono affiatatissimi proprio perché riescono a mantenere i loro spazi, come quello che ha appena acquistato Sonia: una casa in cui vivere con sua figlia Adele, lontana da Paolo, con il quale preferisce non condividere la sua routine quotidiana.

In un’intervista al Corriere della Sera dello scorso settembre la Bruganelli aveva anticipato che avrebbe acquistato una casa, specificando che si sarebbe trattato addirittura di due palazzi diversi. Insomma, una vera e propria separazione. “Stiamo ancora insieme, certo, ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita”.