Vi ricordate Giulia Calcaterra, velina di Striscia? Ecco come si è ridotta: “É irriconoscibile”

Tutti ricorderanno l’ex velina Giulia Calcaterra. Ma sapete come è diventata oggi? Ha cambiato completamente forma fisica e stile di vita. Ecco come si è trasformata.

“Sembra un’altra persona”, commentano in molti. Dopo la sua esperienza da velina di Striscia la Notizia, Giulia Calcaterra ha fatto un cambiamento allucinante. Non è cambiata solo fisicamente, ma anche mentalmente. Il suo stile di vita, ora, è completamente diverso e le richiede molti sacrifici psicofisici.

Il cambiamento di Giulia Calcaterra

Lei è stata sicuramente una delle Veline più amate degli ultimi dieci anni. Dopo l’esperienza a Striscia, non è comparsa spesso in televisione, ma ha riscontrato tantissimo successo sui social, dove si è creata un altro pubblico che ogni giorno la segue con passione.

Giulia Calcaterra è da sempre un’amante del fitness, e ancora prima di diventare ciò che è oggi, faceva palestra e amava tenersi in forma curando la sua fisicità.

Già da bambina faceva diversi sport, tra i quali, vincendo alcuni trofei nella categoria Juniores. Ha lasciato la ginnastica artistica per provare a fare carriera nel mondo dello spettacolo, dove poi ha avuto successo.

A 20 anni ha partecipato a Miss Italia – durante l’edizione andata tenutesi nel 2011 –, dove ha conquistato uno dei primi 30 posti. Anche se non ha vinto, la sua carriera nel mondo della televisione è continuata spostandosi a Italia’s Got Talent, dove si è presentata in veste di ginnasta.

La svolta è arrivata con Veline: tra le molte partecipanti al concorso, Giulia Calcaterra è stata scelta come velina bionda, affiancata dalla mora Alessia Reato. Le due hanno fatto coppia fissa per un anno a Striscia la Notizia, riscontrando molto successo da parte del pubblico.

Dopo l’esperienza in Mediaset partecipa all’Isola dei Famosi per poi abbandonare il mondo del piccolo schermo. Giulia ha deciso di dedicarsi al mondo dei social, dove ha riscontrato grande successo diventando un’influencer di punta. Oggi ha oltre un milione di follower e lavora tramite Instagram.

Come ogni influencer, anche la Calcaterra sponsorizza prodotti di diverso genere, ma in particolare si concentra su quelli appartenenti al mondo del fitness, la sua passione diventata un vero e proprio lavoro.

Infatti, pubblica molti video di esercizi fisici su YouTube, che le permettono di guadagnare bene: insomma, oggi Giulia Calcaterra è una personal trainer che lavora online.