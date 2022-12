Amore già al capolinea per Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini? Vacanze da separati

La conduttrice e showgirl Elisabetta Gregoraci ha da poco reso ufficiale la sua relazione con l’imprenditore Giulio Fratini. Adesso, però, è successo qualcosa che cambia le carte in tavola e tra loro può essere già finita.

La showgirl e conduttrice televisiva Elisabetta Gregoraci è sempre abituata ad essere nell’occhio del ciclone grazie agli impegni lavorativi ma anche per le sue relazioni amorose. La relazione più importante e conosciuta della Gregoraci è stata sicuramente quella con Flavio Briatore dal quale ha avuto un figlio, Nathan.

I due dopo nove anni di matrimonio hanno annunciato la separazione rimanendo comunque in ottimi rapporti per amore del loro bambino. Non è inusuale vederli a cena o in vacanza insieme costituendo, quindi, un ritratto familiare davvero bello ed armonioso.

Quando un paio di anni fa Elisabetta Gregoraci ha partecipato al Grande Fratello, però, i due hanno avuto un po’ di problemi di comunicazione che tuttavia sembrano essersi risolti alla grande. La donna all’epoca pareva avesse un interesse particolare per Pierpaolo Pretelli con cui, però, non si è mai concretizzato nulla.

L’ex velino, di fatti, si è poi legato sentimentalmente con Giulia Salemi abbandonando definitivamente l’idea di poter costruire qualcosa con la Gregoraci. La showgirl, in effetti, ha sempre mantenuto il giusto riserbo circa la sua vita privata. C’è chi dice che fosse a causa di un contratto di riservatezza stipulato con Briatore e c’è chi, invece, ritiene che tale atteggiamento sia frutto della volontà e desiderio di privacy della conduttrice calabrese.

Le cose sembravano cambiate quando poche settimane fa la donna era stata immortalata con Giulio Fratini ex compagno di Roberta Morise. Tuttavia, qualcosa pare essere andato storto e i due potrebbero essere già lontani.

Il triangolo Gregoraci – Briatore – Fratini

Tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini la relazione sembrava procedere davvero a gonfie vele. Secondo alcune indiscrezioni la Gregoraci avrebbe fatto conoscere Nathan Falco al compagno ed insieme avrebbe passato del tempo insieme.

Elisabetta e Giulio avevano dato l’impressione di essere inseparabili e i fan della donna erano molto contenti che la Gregoraci avesse trovato finalmente di nuovo l’amore. Di recente, però, Elisabetta ha condiviso alcune stories su Instagram che lasciano presagire qualcosa di diverso.

La conduttrice di Battiti live sempre molto social e disponibile con i suoi followers ha postato una storia in cui viene immortalata felice e bellissima in Kenya al Billionaire,il resort extralusso del suo ex marito Flavio Briatore.

Con molta probabilità passerà le vacanze in Africa con l’ex marito ed il figlio Nathan ma di Giulio nessuna traccia. Che sia la fine della storia d’amore tra i due? Nessuna conferma né smentita da parte dei diretti interessati, anche se, sicuramente passare le festività con il proprio ex non è sicuramente un buon segno per una relazione in erba.