Elodie usa una parrucca: dichiarazioni shock. “La verità è che…”, fan spiazzati

Sapevate che i capelli che Elodie sfoggia nei video e nelle foto non sono i suoi? Ebbene sì: la cantante è costretta a usare delle parrucche per apparire come vorrebbe al pubblico. Il motivo lascia senza parole.

Elodie ha sputato il rospo e ha rivelato a tutti il motivo dietro le parrucche che usa. In pochi lo sapevano e la notizia ha fatto subito il giro del web: tutti pensavano che i capelli fossero i suoi, invece si devono ricredere. Il motivo dietro i suoi tanti cambi di look è davvero da non credere.

I fan pensavano di conoscerla in ogni suo aspetto, ma ogni volta c’è qualcosa di nuovo da scoprire. In tanti invidiano i suoi look perfetti, soprattutto per quanto riguarda l’acconciatura, ma dietro c’è un segreto che la cantante ha tenuto ben nascosto, almeno finora. Di recente però ha deciso di svelare il motivo dietro questa sua scelta, lasciando senza parole i suoi fan.

Elodie: “Uso una parrucca perché…”

La cantante romana sta vivendo un periodo di grande fama negli ultimi anni, collezionando un successo dopo l’altro. Le sue canzoni entrano subito in testa ed è impossibile non canticchiarle. Il suo talento è indiscutibile e bisogna ammettere che che dalla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi di strada ne ha fatta, e pochi possono vantare una carriera come la sua.

In una recente intervista ha parlato della sua esperienza come cantante e del successo che ha ottenuto. “La verità è che non mi aspetto mai niente. È l’unico modo per essere felice” ha svelato quando le è stato chiesto quale fosse il segreto della sua fama. Elodie ha poi parlato della sua esperienza come attrice in Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa: “Quando canto ho una ansia da prestazione, la paura della nota sbagliata. Quando recito invece mi godo l’esperienza”.

Insomma, la cantante non si lascia spaventare dalle nuove sfide ed è sempre pronta a mettersi in gioco. Ha anche condotto la prima puntata de Le Iene e ha dimostrato di essere autoironica e in grado di gestire il pubblico in studio.

Poco tempo fa ha anche parlato di una caratteristica molto particolare legata alla sua carriera: la cantante ama cambiare look e proprio per questo utilizza molte parrucche. A lei infatti piacciono molto i capelli corti ed è così che li tiene quasi sempre, al massimo fino alle spalle.

Nei video e nei photoshoot però preferisce averli più lunghi per personalizzare maggiormente l’acconciatura, ed è per questo che fa un grande uso di parrucche: per lasciare libero spazio alla sua fantasia.