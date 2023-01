Lorella Cuccarini e il grave lutto familiare: “Se ne è andata in due giorni” | Un dolore impossibile da sopportare

Lorella Cuccarini racconta la tragedia che ha cambiato per sempre la sua vita. La ferita è ancora aperta e le causa enormi sofferenze: ecco cosa le è successo.

È difficile immaginare che Lorella Cuccarini abbia sofferto così tanto: la cantante e ballerina, ora professoressa di Amici, si mostra sempre sorridente e positiva. Eppure, nel suo cuore aleggia un’enorme sofferenza a causa di un drammatico episodio del suo passato.

Il terribile lutto

La sua carriera inizia da giovanissima: debutta in tv nelle trasmissioni più seguite dagli italiani come Bellezze sulla neve, Odiens, Il Festival di Sanremo del 1993 affiancando Pippo Baudo.

La passione per la danza, invece, si sviluppa fin da piccola, quando ha avuto la fortuna di frequentare la scuola di ballo di Enzo Paolo Turchi, che le ha permesso di crescere e migliorare nella sua professione, dove poi ha avuto un enorme successo, anche internazionale.

Le sue canzoni e i suoi balletti ancora oggi fanno ballare milioni di italiani, dai più grandi ai più piccoli.

Il suo successo si deve agli enormi sacrifici fatti da Lorella, che racconta di essere sempre stata molto severa con se stessa:

“Con me stessa sono sempre stata dura, esigente. Nel tempo però ho imparato ad essere più indulgente, a scoprire l’importanza della leggerezza e riesco a perdonarmi più cose”.

Un’altra delle sue forze è la famiglia, colonna portante della sua vita: “Sicuramente costruire una famiglia mi ha reso più forte, consapevole. Quando guardo gli occhi dei miei figli e capisco che per loro posso essere speciale penso che forse non sono un disastro come credevo”.

Nonostante il successo, anche la Cuccarini ha delle ferite nel cuore che bruciano ancora. Una, in particolare, riguarda un doloroso lutto che ha segnato la sua esistenza.

La conduttrice, cantante e ballerina ha parlato del terribile episodio al settimanale Nuovo Tv. Dalle sue parole traspare tutta la sofferenza che il lutto le ha causato.

Si tratta della scomparsa dalla sua mamma, a cui era molto legata: “È venuta a mancare nell’arco di due o tre giorni, nessuno se lo poteva immaginare”, racconta.

Parlando di lei, afferma che sarebbe stata orgogliosa di come ha cresciuto i suoi figli: “Credo che mamma sarebbe contenta di come ho cresciuto i miei figli. Ho messo in pratica tanti suoi insegnamenti”.

Insomma, un lutto improvviso che fa ancora soffrire Lorella: nonostante la vediamo sempre solare, sorridente e positiva sul piccolo schermo, dentro di sé racchiude un’enorme sofferenza che nessuno poteva immaginare.