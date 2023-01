Operazione d’urgenza | Valeria Marini di corsa sotto i ferri per salvarsi: si è distrutta con le sue stesse mani

Valeria Marini ha subito un’operazione urgente all’occhio e ha rivelato ai suoi fan di aver rischiato grosso, avrebbe potuto perdere la vista. Una situazione drammatica per cui avrebbe potuto subire conseguenze permanenti. Ecco cosa è successo.

Valeria Marini è ricordata da tutti per essere stata una delle soubrette della famosa trasmissione degli anni Novanta Il Bagaglino show del sabato sera di canale 5 tra i più seguiti. Valeria Marini è stata anche attrice e imprenditrice di una personale linea di intimo e ha partecipato a diverse trasmissioni televisive come Grande Fratello Vip, la 47º edizione del Festival di Sanremo, Scherzi a parte, Domenica in e I raccomandati e più di recente Tale e quale show dove era spesso oggetto delle mire di Cristiano Malgioglio che non ha mai apprezzato il suo modo di cantare e lo ha sempre dichiarato apertamente.

Valeria Marini ha deciso molto presto di entrare nel mondo dello spettacolo inserendosi dapprima come modella e ricevendo nel 1990 la fascia di Una ragazza per il cinema classificandosi al terzo posto. Grazie a questo concorso di bellezza, partecipò a diverse pellicole cinematografiche potendo recitare in alcune commedie anche teatrali come I ragazzi irresistibili con Mario Scaccia, interpretando il ruolo di una cameriera un po’ svampita e particolarmente ingenua.

Nel 1992, prese parte al programma Luna di miele, condotto da Gabriella Carlucci per poi arrivare a Il Bagaglino che la rese famosa e nel quale si esibiva accanto ad artisti del calibro di Leo Gullotta e Martufello.

In un’intervista a Verissimo dichiarò apertamente di aver sofferto di depressione. Queste le sue parole in merito: “Mi sono chiusa in me stessa e sono stata terribilmente male. Ero disperata, passavo le notti a piangere. Ho avuto una depressione tremenda perché mia madre, alla quale sono molto legata, per una sua situazione di difficoltà si è allontanata improvvisamente. Questo distacco mi ha buttato sotto un treno”.

Dopo un periodo veramente duro con una grande forza di volontà Valeria Marini è riuscita a migliorare le sue condizioni e oggi considera la vita un dono meraviglioso.

Nelle ultime storie di Instagram da lei condivise Valeria Marini si è mostrata con una benda sull’occhio sinistro e un paio di occhiali da sole, facendo preoccupare molto i fan.

I problemi alla vista e la paura di operarsi

A ottobre la showgirl è stata operata d’urgenza ma la motivazione è stata un mistero per diversi giorni finché in un’intervista al settimanale Chi lei stessa non ha rivelato di aver avuto un problema all’occhio che inizialmente è stato sottovalutato. Il suo medico curante le ha suggerito di consultare un oculista al più presto. Ma cosa è successo? La showgirl è stata molto tempo nel reality spagnolo Supervivientes (una versione de L’isola dei famosi) che ha quanto pare ha peggiorato le sue condizioni di salute.

“Era estate, faceva caldo, avevo mille cose da fare…” questa la motivazione addotta da Valeria Marini che l’avrebbe portata a ritardare i controlli medici, aggravando ulteriormente la situazione. Al momento dell’operazione la retina era lesionata e rischiava di perdere completamente la vista.

“Ho anche cercato la scusa per non farlo”, quest’ultima dichiarazione fa evincere da parte di Valeria Marini una certa paura nell’affrontare l’operazione e lo ha confermato dicendo di aver chiamato l’ospedale la sera prima inventando una scusa per non doverci andare, ma nessuno ci è cascato e lo staff l’ha convinta a presentarsi comunque. Ma alla fine la stessa Valeria Marini si è resa conto che è stato “Meglio così”. Ora la showgirl è in convalescenza e si sta riprendendo.