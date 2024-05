Ludovica Valli, rottura con la sorella Beatrice: ecco perché non l’ha aiutata in ospedale con i bambini | “È stato straziante”

Ludovica Valli ha dovuto superare un momento davvero brutto, la costa in ospedale con i suoi bambini, lasciata da sola. Dov’era Beatrice?

Ludovica Valli, nota influencer e ex tronista di “Uomini e Donne”, ha recentemente affrontato un momento difficile che ha scosso non solo la sua vita, ma anche l’attenzione dei media e dei suoi numerosi fan. La giovane influencer è stata ospite da Silvia Toffanin a “Verissimo”, dove si è aperta riguardo alla sua famiglia e ai suoi due figli ma anche in merito alla sua gravidanza del terzo bambino.

Proprio ai microfoni di Verissimo la piccola tra le sorelle Valli, avrebbe provato a chiarire alcuni punti rimasti in sospeso del suo legame con la sorella Beatrice soprattutto alla luce della grande preoccupazione che Ludovica ha provato nei giorni scorsi verso sua figlia. Il momento critico è sopraggiunto quando Ludovica è stata costretta a correre in ospedale con i suoi bambini. La primogenita, Anastasia, di soli 3 anni, ha accusato forti dolori alla schiena, mentre il compagno della Valli era all’estero per lavoro.

Quindi, Ludovica si è ritrovata da sola a gestire l’emergenza con la necessità di portare con sé anche il suo secondogenito, Otto Edoardo, di un anno. Questa situazione ha sollevato molte domande sulla gestione della crisi, ma soprattutto sul rapporto tra Ludovica e sua sorella Beatrice, anche lei famosa influencer.

Infatti, dopo questa brutta disavventura, la relazione tra le due sorelle è finita ancora una volta sotto la lente di ingrandimento del gossip. Sebbene abbiano sempre dichiarato di essere vicine e presenti l’una per l’altra nei momenti difficili, sembra che questa volta qualcosa sia andato storto. Ludovica, sola a gestire l’emergenza dei suoi figli, ha lasciato molti a interrogarsi sul perché Beatrice non sia intervenuta in suo soccorso almeno badando al suo nipotino, specialmente considerando che entrambe vivono a Milano, quindi abbastanza vicino.

Ludovica e Beatrice un rapporto in crisi

Mentre molti si chiedono dove fosse Beatrice in quel momento critico, la situazione alimenta le polemiche sulla presunta tensione tra le due sorelle. Ludovica, incinta e alle prese con due bambini piccoli e una emergenza inaspettata, non ha avuto il supporto della sorella. Questo ha fatto emergere dubbi sul presunto legame forte tra le due, spingendo molti a interrogarsi sulla verità dietro le apparenze.

Il fatto che Ludovica abbia documentato l’esperienza sui social rimarcando sul fatto di essere stata aiutata da nessuno può significare che, forse, in qualche misura alcuni riferimenti all’indifferenza di Beatrice potrebbero esserci.

Cosa succederà ora?

In molti stanno ora aspettando qualche messaggio da parte delle sorelle Valli, Ludovica e Beatrice, ma finora non c’è stata alcuna dichiarazione ufficiale, nonostante siano tutte attive su Instagram. Questo silenzio ha contribuito ad alimentare ulteriori speculazioni sullo stato attuale del loro rapporto.

Insomma, al di là delle speculazioni e delle presunte indiscrezioni tutte e tre continuano a tacere. Quello che è certo è che la situazione attuale non può che testimoniare una sorta di astio tra loro, e nello specifico tra Ludovica e Beatrice, le quali non sono mai veramente andate d’accordo e hanno sempre dichiarato di avere caratteri ed approcci ben diversi alla vita e alle difficoltà.