Mara Maionchi, arriva una denuncia pesante: viene mostrato un video che la inchioda | Lo ha fatto davvero con lui

Mara Maionchi è stata inchiodata e scatta la pesante denuncia che potrebbe rovinarla, lo ha fatto davvero e ci sono le prove.

C’è una notizia tra le tante che circolano in materia “gossip” che sta letteralmente tenendo il web con il fiato sospeso in questi giorni. Stiamo parlando della diatriba a colpi di storia Instagram tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro.

Tutto è cominciato quando Mara Maionchi è stata invitata a Belve e alla domanda su chi non le fosse riconoscente per il successo ottenuto, la discografica ha fatto il nome, dopo qualche tentennamento, proprio di Tiziano Ferro. Da qui è partito un vero e proprio putiferio mediatico soprattutto dopo che Ferro ha deciso di replicare alla stessa Mara tramite storia Instagram in cui rivelava cose abbastanza scomode del loro rapporto oltre che un video molto esplicativo sulla situazione.

Il botta e risposta tra i due personaggi famosi è andato avanti un po’ ma ciò che rimane più impresso sono le accuse che lo stesso Tiziano ha mosso nei confronti della Maionchi e neanche troppo velatamente. A quanto pare, Tiziano conferma la versione, già nota nel settore, che Mara lo abbia costretto in passato a nascondere la sua omosessualità e lo abbia spinto a perdere qualche chilo per avere successo.

Un video in particolare pubblicato da Tiziano sembra “inchiodare” Mara e smentire le sue forti affermazioni. Insomma, le circostanze per un perdono sembrano sempre più lontano soprattutto alla luce delle “prove” che Ferro ha portato a sostegno della sua tesi. La Maionchi a causa di queta “denuncia” dimostrata attraverso la clip in questione potrebbe subire non poche ripercussioni nella sua carriera.

Le parole di Tiziano e la risposta di Mara

Una volta appreso le dichiarazioni di Mara Maionchi fatte a Belve, sulla sua presunta mancata riconoscenza, il cantante residente in California non ha esitato a rispondere immediatamente. “Ti sono stato grato e l’ho dimostrato un milione di volte durante un milione di occasioni...” scrive Tiziano sul web e continua: “Ci siamo incontrati tantissime volte: studi televisivi, concerti, camerini e ogni volta ci siamo abbracciato e riso dei tempi andati”. Poi aggiunge risentito: “Se davvero era questo ciò che pensavi perché non me lo hai detto in una di queste occasioni?”

Dal tono è chiaro che si percepisce una forte delusione da parte dell’artista nei confronti della sua ex mentore. Dal canto suo Mara Miaonchi, in occasione della conferenza stampa per il programma Eurovision Song Contest, ha candidamente ammesso di aver spinto Ferro a dimagrire ma solo per la sua salute in virtù anche della sua giovane età. “Nulla è stato fatto con forza” ci ha tenuto a precisare la conduttrice che poi ha ulteriormente spiegato meglio la sua posizione con una storia Instagram.

Il video che incastrato Mara Maionchi

La Maionchi ha poi infatti scritto sui suoi social specificando meglio la sua posizione, ossia che la cosa che le è maggiormente dispiaciuta è stata l’assenza di uno dei suoi pupilli. Comunque, il video pubblicato a pié pari dal cantante di Latina è mirato a confutare questa tesi: Tiziano Ferro non ci sta e ha davvero denunciato, nel senso che ha portato alla conoscenza, i suoi followers di una “bugia” della Maionchi.

Nel video Tiziano Ferro abbraccia calorosamente Mara nel backstage di un programma e la bacia con affetto. Questo testimonierebbe la riconoscenza che la Maionchi, invece, sente di non aver ricevuto da Tiziano. La verità forse come tutte le cose sta proprio nel mezzo. Intanto, restiamo in attesa di scoprire se ci saranno altri assurdi colpi di scena.