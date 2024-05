Flavio Briatore, il figlio Nathan in lacrime chiamare la sorella: situazione precipitata | Ore di terrore

Flavio Briatore – Fortementein.com

Il figlio di Flavio Briatore, Nathan in lacrime per il papà avvisa la sorella Leni della gravità della situazione.

La notizia del tumore di Flavio Briatore ha gettato nello sconforto non solo i suoi fan, ma anche la sua famiglia. Il manager, noto per la sua grinta e determinazione, ha scoperto di avere il tumore al cuore durante un controllo di routine all’inizio di marzo. Poco dopo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico: una notizia, questa, che è venuta fuori solo adesso dopo alcune settimane.

Arrivano ora delle nuove indiscrezioni sulla sua salute: gli aggiornamenti rivelano un passaggio davvero terrificante. C’entrano i suoi due figli, Nathan e Leni Klum. Questo non è il primo incontro di Briatore con la malattia.

Nel 2006, ha affrontato un cancro ai reni, che ha richiesto, anche in questo caso, un’operazione d’urgenza. Il figlio Nathan, visibilmente provato dalla situazione, è si sta dimostrando un grande per suo padre. La notizia del tumore ha colpito profondamente il giovane, che ha avuto difficoltà a contenere le lacrime.

Non solo sta affrontando la situazione con coraggio, ma il giovane Nathan ha anche avuto l’ingrato compito di avvisare la sorella Leni della gravità della situazione. Veramente una prova difficile per entrambi, ma hanno dimostrato una grande forza d’animo. Ma attualmente come procede la sua guarigione dopo quest’ultima sfida?

Le condizioni attuali di Flavio Briatore

Possiamo dirlo con certezza, dopo il ritorno a casa e il recupero post-operatorio, Flavio Briatore sta bene, il suo intervento è riuscito e ora può raccontare questa difficile esperienza con un’intervista al Corriere della Sera.

Come confessato al giornale, Leni, la figlia che Briatore ha avuto con la modella Heidi Klum, è stata aggiornata sulla situazione proprio dal fratello Nathan. Ecco cosa ha dichiarato a tal proposito Briatore, “Se ho sentito Leni? Sì, certo. Addirittura è stato Falco ad avvisarla subito”. Anche in un momento così delicato, la famiglia è stata unita dimostrando una grande solidarietà.

Briatore ed Elisabetta Gregoraci

Nell’intervista al Corriere della Sera, Briatore ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto da amici e familiari durante il suo ricovero al San Raffaele di Milano. “Elisabetta Gregoraci è stata molto carina, come Daniela Santanché, che è venuta a trovarmi diverse volte, e altri amici..”, ha confidato. Ha poi aggiunto parole di affetto per Gregoraci, madre del suo adorato Nathan: “Lei farà sempre parte della mia famiglia, mi ha dato la cosa più importante che ho, mio figlio. Già solo questo merita tutto il mio rispetto”.

Briatore ha affrontato questa nuova sfida con la sua consueta determinazione, ma anche con la consapevolezza dell’importanza del sostegno familiare e dell’affetto degli amici. Ora, mentre si concentra sulla sua guarigione, continua a essere dare esempio della sua forza e resilienza a tutti coloro che lo conoscono e lo ammirano.