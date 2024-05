Barbara D’Urso, firma il contratto con la Rai: frega anche il programma in prima serata della collega | Pronta a farsi nuovi nemici

Per Barbara D’Urso si prospetta una nuova avventura, questa volta in Rai e frega da sotto il naso il programma in prima serata della collega.

Dopo la “caduta” e l’allontanamento da Mediaset, Barbara D’Urso è pronta a dare una ventata fresca alla sua carriera e ricominciare con importanti avventure di conduzione.

Le ultime notizie parlano di un accordo incredibile con la Rai: il volto di Pomeriggio 5 è riuscito a “fregare” uno dei programmi più seguiti dall’emittente a una collega famosissima e molto amata dal pubblico.

C’è chi si chiede cosa succederà visto l’uragano che sta per colpire la Rai e che sta per mettere tutto sottosopra: dopo l’ingresso di Barbara D’Urso, le cose cambieranno drasticamente, segnando un passo fondamentale per la sua carriera.

Per la conduttrice si prospetta un anno ricchissimo di occasioni uniche, un 2024 molto fortunato dopo che Mediaset ha chiuso i rapporti con lei. Questa è la sua rivincita.

La rottura con Mediaset

Barbara D’Urso si è sfogata a lungo riguardo la sua esclusione da Mediaset, parlando dell’abbandono come un vero e proprio lutto che è ancora difficile da affrontare. In effetti la sua vita è sempre stata in Mediaset, ed essere esclusa all’improvviso dal palinsesto le ha provocato un dolore molto grande, anche perché, ha spiegato, nessuno le ha rivelato il vero motivo del suo licenziamento.

Adesso però la conduttrice ha l’occasione di dimostrare a Mediaset di che pasta è fatta prendendo il timone di nuovi programmi, scalzando anche i volti più noti. Ora tutti la vogliono e per lei c’è la reale opportunità di risollevarsi da quel dolore e imbarcarsi in progetti molto interessanti.

Barbara D’Urso approda in Rai

Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che Barbara D’Urso stia per tornare in televisione di gran carriera. Stando a persone vicine al suo manager, la conduttrice ha preso accordi con Discovery, la stessa emittente che ha attirato Amadeus e Fazio e che ora punta ad avere nei suoi ranghi i volti che da sempre hanno fatto grande Rai e Mediaset. Su Discovery la conduttrice dovrebbe andare al timone di un nuovo talk show pomeridiano, riprendendo l’eredità lasciata da Pomeriggio 5.

Ma non solo: alcune voci, sempre più insistenti, parlano di un possibile ingaggio di D’Urso in Rai, e ci sarebbero due offerte sul tavolo: una è un programma simile a Italia Sì, mentre l’altra anticipa la presenza della conduttrice a Ballando con le Stelle. D’Urso dovrebbe affiancare Milly Carlucci, non è chiaro ancora se come giurata o se ricoprirà un ruolo del tutto nuovo e molto importante. A quanto pare, almeno stando ai rumors, la conduttrice ha davanti a sé un futuro davvero brillante.