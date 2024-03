Pier Silvio Berlusconi, contro Barbara D’Urso: la reazione è pietrificante | Dopo tutto quello che…

Barbara D’Urso ha deciso di sfogarsi a Domenica In dopo il licenziamento in tronco da Mediaset, la reazione di Pier Silvio è clamorosa.

Per la serie ‘chi non muore si rivede’, domenica 3 marzo scorso abbiamo potuto assistere ad un ritorno inaspettato ma molto atteso nel piccolo schermo. Stiamo parlando dell’ospitata avvenuta a Domenica In, trasmissione condotta da Mara Venier, che ha fatto tornare in televisione dopo diversi mesi Barbara D’Urso.

L’ex conduttrice della Mediaset non si vedeva da quando, la scorsa estate, le è stato dato il benservito dicendole che non avrebbe più condotto Pomeriggio 5. La D’Urso ha scelto il salotto di zia Mara per sfogarsi e la reazione di Pier Silvio Berlusconi, ovvero colui che ha cacciato Barbara da Mediaset, non si è fatta attendere.

Durante l’intervista la D’Urso ha dato pieno sfogo ai suoi sentimenti profondamente feriti in merito all’obbligato addio che ha dovuto dire a quella che è stata la sua seconda casa per ben 16 anni consecutivi. Un fulmine a ciel sereno che ha colpito una giornata estiva qualunque di Barbara avvisandola che per il prossimo settembre sarebbe stata libera dagli impegni lavorativi di Mediaset.

Ancora oggi, a distanza di diversi mesi da quel doloroso ed inaspettato annuncio, la D’Urso non riesce ancora a capire, e ad avere, le reali motivazioni per le quali è stata messa alla porta dai dirigenti Mediaset. Un duro colpo per Carmelina che ha dato anima e cuore nelle sue trasmissioni e che è stata sempre apprezzata moltissimo dai suoi fan.

Lo sfogo di Barbara D’Urso

A Domenica In Mara ha inondato l’amica e collega di domande in merito a diverse questione della sua vita, andando a toccare uno dei tasti più dolenti del momento, ovvero il licenziamento da Mediaset. Una notizia che le ha provocato una forte delusione e un grande dolore che ancora non riesce a superare.

Barbara non si capacita del motivo per il quale si è vista costretta a dire addio a Pomeriggio 5 e alla rete Mediaset che l’ha ospitata per quasi 20 anni. Il suo sfogo a cuore aperto di domenica scorso è arrivato anche alle orecchie di Pier Silvio Berlusconi e la sua reazione ha lasciato completamento di sasso.

La reazione di Pier Silvio Berlusconi

Dopo l’ospitata della D’Urso, la notizia della sua intervista è arrivata anche a Pier Silvio, ovvero colui che ha preso la decisione di liquidare Barbara da Pomeriggio 5 per sostituirla con la giornalista Myrta Merlino. La reazione del dirigente Mediaset dopo lo sfogo di Barbara ha lasciato tutti pietrificati. Questo perché è stato proprio Pier Silvio Berlusconi in primis a non emettere un fiato e a rimanere di sasso riguardo lo sfogo della sua ex dipendente.

La strada scelta da Pier Silvio è quella del silenzio quindi, molto probabilmente, ha deciso di non voler tornare sull’argomento perché non ha la minima intenzione di cambiare idea. Forse, un giorno, Barbara D’Urso avrà la spiegazione che tanto brama ma, per il momento, silenzio di tomba.