Chanel Totti, il tenero annuncio è appena arrivato: “È una femmina” | Felicità di papà e mamma

La notizia è arrivata da poco ma ha già fatto il giro dei giornali, Chanel Totti ha fatto il tenero annuncio per la gioia di tutti.

A soli 16 anni Chanel Totti è una delle giovani influencer più seguite in Italia e non solo. La ragazza condivide molto della sua vita su Instagram, mostrando soprattutto le meravigliose vacanze che si concede.

La separazione dei genitori è stata molto burrascosa e per lei, Christian e Isabel è stato un anno molto difficile. Tra accuse reciproche e frecciatine, Totti e Blasi hanno catalizzato l’attenzione dei media per molti mesi.

Sembra che i tre ragazzi stiano affrontando bene la situazione: un po’ con l’aiuto dei genitori, un po’ con la vicinanza reciproca, i tre non sembrano essersi lasciati abbattere dal gossip che li circonda.

Dopo un periodo così brutto ora finalmente è arrivata una bellissima notizia: Chanel Totti ha dato il benvenuto in famiglia a un nuovo membro molto speciale.

Chanel Totti e Cristian Babalus

Come molti sapranno, Chanel Totti è felicemente fidanzata con Cristian Babalus. Lei 16, lui 19 anni, i due si mostrano molto affiatati sui social e innamorati. Ma chi è il ragazzo? Babalus è un tiktoker e gestisce un negozio di abbigliamento sportivo a Roma. Sembra che i due si siano conosciuti tramite amici in comune e sia scoppiato subito l’amore.

Anche se all’inizio avevano negato di avere una storia, i due giovani adesso non si nascondono più e, anzi, condividono quasi ogni giorno una foto insieme per allontanare le malelingue. Adesso il loro rapporto sarà ancora più saldo dopo il tenero annuncio dell’influencer: in casa è arrivata una novità.

Un nuovo arrivo in famiglia

È stata Chanel Totti stessi a definirla “la nuova arrivata”: stiamo parlando di una tenerissima capretta che la figlia di Totti e Blasi ha mostrato sulle sue storie Instagram. Non si sa altro sul nuovo animale domestico della ragazza, né dove lo tenga, ma dalle foto condivise sui social si capisce subito che Chanel è stata felicissima di dare il benvenuto in famiglia a questa nuova “amica”. Tra un viaggio intorno al mondo e l’altro la ragazza riuscirà a occuparsi della sua capretta? Lo scopriremo sicuramente nelle prossime settimane.

Molti vorrebbero scoprire già di più su questa novità, ma tempo al tempo: Chanel andrà di certo a trovare il suo nuovo animaletto e ci mostrerà ancora una volta come se ne occupa. La capretta ha già conquistato un bel pezzo di cuore della ragazza e adesso che è appena arrivata sarà circondata dall’affetto non solo di Chanel, ma anche di Babalus e probabilmente degli stessi Totti e Blasi. Non c’è che dire: la piccola non poteva finire in una famiglia migliore!