Anna Tatangelo, è incinta: pubblicata la foto con la mano sul pancino | Grande emozione e incredulità

Spunta la foto che ha scatenato la gioia (e le domande) dei molti fan di Anna Tatangelo. È incinta, grande emozione e incredulità.

La settimana della moda a Milano è terminata lo scorso 26 febbraio e per l’occasione molti VIP sono stati avvistati tra la folla. Tra questi abbiamo visto anche Anna Tatangelo, la cantante di Sora che ha sfoggiato un look sorprendete e non solo. Infatti, in una delle tante foto rubatele si può notare una mano sospetta sulla sua pancia.

La Tatangelo si è presentata alla Fashion Week di Milano con un outfit mozzafiato: un tailleur total black molto elegante e classico abbinato ad un paio di occhiali semplici ma che non passano inosservati ed un’acconciatura elegante e posata (una coda di cavallo bassa e laterale). Un look insolito a cui non siamo di certo abituati.

Infatti, solitamente Anna Tatangelo veste in maniera più casual, con tute aderenti e scollate o con jeans e maglietta aderente. Per l’evento mondano, invece, la cantante ha dato sfoggio a tutta la sua classe, eleganza e sensualità. Sotto il nuovo e sorprendente look, però, la Tatangelo potrebbe celare un piccolo e gigantesco segreto.

Anna ha una vita professionale appagante e ricca di successi, mentre la sua vita privata è stata un’altalena di emozioni. Da circa un anno, la Tatangelo ha iniziato una relazione sentimentale con Mattia Narducci, modello e più piccolo di dieci anni. Tuttavia, la differenza di età non conta per nessuno dei due e si sono detti molto sereni e contenti del loro amore.

Sospetti sulla gravidanza

La stessa Tatangelo ha affermato che non si sentiva così serena e felice in una relazione da diverso tempo e che sogna di poter stare con Mattia per sempre. I due sono una coppa affiata e anche se la cantante è sulla soglia dei temibili anta non si può escludere un possibile allargamento della famiglia.

Anche perché Anna ha sempre desiderato regalare un fratellino o una sorellina a suo figlio Andrea, nato dalla relazione passata con Gigi D’Alessio. Durante la Milano Fashion Week abbiamo potuto notare la Tatangelo in tutto il suo splendore ma una foto da lei pubblicata sul suo profilo social di Instagram ha mandato in tilt tutti i suoi fan.

Una mano monella

Lo scatto pubblicato dalla cantante su Instagram la ritrae assieme ad uno degli stilisti italiani più famosi, amati, apprezzati e talentuosi di tutto il panorama della moda, sia italiano che estero. Stiamo parlando di Giorgio Armani e della foto che gli è stata scattata in compagnia della cantante di Sora. Nello scatto si può vedere come Anna e Re Giorgio siano felici di incontrarsi e di come la Tatangelo gli porti un grande rispetto. Ma è la mano dello stilista che ha fatto infervorare il popolo del web mettendogli in testa strane idee.

Infatti, possiamo notare come Armani stia appoggiando delicatamente una mano sul ventre di Anna Tatangelo che, inoltre, aggiunge anche la sua. Un gesto ambiguo, come se ci fosse qualcosa (o qualcuno) da salutare o proteggere. Un’azione che ha fatto sorgere mille dubbi in merito ad una possibile gravidanza dell’artista.