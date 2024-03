Anna Maria Barbera, è scomparsa la Sconsi di Zelig: il motivo spezza il cuore | Manca a tutti

Tutti si ricordano di Anna Maria Barbera, la Sconsi di Zelig, la sua scomparsa è stata una perdita per tutti e la sua mancanza si sente.

La Sconsolata di Zelig è scomparsa: i fan chiedono a gran voce che fine abbia fatto Anna Maria Barbera

Nata a Torino il 15 gennaio 1962, Anna Maria Barbera è una comica, cabarettista, attrice, scrittrice e conduttrice televisiva italiana. Dopo essersi diplomata a Firenze alla “Bottega Teatrale” di Vittorio Gassman, ha esordito nella città natale al Teatro Piccolo Regio.

Fa il suo debutto nei primi anni duemila al Teatro di Milano con lo spettacolo Provaci ancora Man. Nel 2002 Anna Maria inizia la sua brillante carriera come comica, esordendo nello spettacolo Zelig Circus, dove interpreta il personaggio di Sconsolata, detta Sconsy, una donna del Sud emigrata al Nord. Con il suo personale dialetto meridionale, con parole straniere e in parte inventate, Barbera riesce in poco tempo a raggiungere il successo conquistando tutti.

Dal successo di Zelig al declino: la carriera e la scomparsa di Anna Maria Barbera

Nel 2003 Anna Maria Barbera viene nominata conduttrice del programma di varietà di Canale 5 Scherzi a parte, insieme a Manuela Arcuri e Teo Teocoli. Nello stesso anno diventa inviata di Striscia la notizia, al fianco di Luca Laurenti e debutta al cinema con il film Il paradiso all’improvviso, il primo di una serie di successi cinematografici dei quali sarà protagonista.

Negli ultimi anni, la Sconsolata è scomparsa dalla televisione per un motivo davvero triste. Ospitata a Domenica In, Anna Maria ha raccontato ai telespettatori e a Mara Venier i motivi della sua lontananza dal piccolo e dal grande schermo. Visibilmente commossa e senza trattenere le lacrime, Barbera ha parlato di un grave lutto che ha sconvolto la sua vita. La morte di una persona cara ha infatti colpito profondamente Anna Maria, che ha dovuto affrontare un periodo particolarmente devastante.