Anna Maria Barbera | La Sconsolata di Zelig scomparsa dalla tv: il motivo è tragico

Tutti ricorderanno la “Sconsolata” di Zelig: stiamo parlando di Anna Maria Barbera. Ma che fine ha fatto la comica? Ecco cosa le è successo.

Ecco perché Anna Maria Berbera è sparita dalla tv

Da tempo ormai non si vede più sul piccolo schermo, ma il suo volto e la sua verve sono indimenticabili. Anna Maria Berbera, la “Sconsolata” di Zelig ha fatto ridere e divertire per anni l’Italia intera con la sua acuta ironia.

Ormai da diversi anni è sparita dalla tv. Molti si chiedono che fine abbia fatto e cosa le sia accaduto. La comica aveva un enorme successo, eppure sta finendo nell’oblio. Ecco com’è la sua vita ora.

Anna Maria Berbera, la star di Zelig, esordisce come comica nel 2002 nel programma Zelig Circus. Il suo personaggio, la Sconsolata (soprannominata Sconsy), è una donna del Sud emigrata al Nord.

Il suo dialetto meridionale accompagnato da teatrali sfuriate hanno conquistato tutti. Una curiosità che forse non tutti sanno è che in realtà Anna Maria è nata a Torino, ma ha origini pugliesi.

Il suo personaggio le permette di riscontrare un grande successo: a partire dal 2003 presenta il varietà Scherzi a parte, insieme a Teo Teocoli e Manuela Arcuri, ed poi diventa inviata speciale per Striscia la notizia.

Ma la sua carriera non si limita al piccolo schermo: sempre nel 2003 debutta al cinema con un film Leonardo Pieraccioni, Il paradiso all’improvviso, dove interpreta Nina. Non solo, ha vestito ruoli in altri film di successo come Matriomonio alle Bahamas, Christmas in love, La coppia dei campioni, Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me e Matrimonio a Parigi.

Da quando è sparita dalle scene, molti si chiedono cosa le sia accaduto e se tornerà mai a far sorridere l’Italia con le sue divertenti storie sul matrimonio. Non ci crederete mai, ma la sua vita è completamente cambiata.

Il terribile lutto

Non si sa se sia stata una scelta imposta o pesata, ma Anna Maria Berbera è completamente sparita dal mondo dello spettacolo italiano.

Ospite di Mara Venier a Domenica In, durante un’intervista nel salotto televisivo, la comica ha raccontato di aver affrontato un periodo molto difficile caratterizzato un grave lutto. La comica ha perso la sua mamma.

Dalle sue parole è trapelato un grande dolore che sicuramente l’ha cambiata ed è rimasto impresso nel suo cuore. Non è noto sapere se la scomparsa della madre sia da collegare al suo allontanamento dalla tv, certo è che un evento così drammatico le avrà sicuramente sconvolto la vita.