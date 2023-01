Cacciata da Uomini e Donne | Finge un malore e si accascia a terra: Maria è su tutte le furie

Attimi di panico negli studi di Roma Tiburtina: durante una consueta registrazione di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi, uno dei protagonisti del trono over ha avuto un malore. Ecco cosa è successo.

Il finto malore

Preoccupazione per un volto noto del trono over che ha fatto spaventare lo studio intero. Proprio lei si è sentita male e colpita da un malore si è accasciata a terra.

Nessuno se lo aspettava, perché sembrava in gran forma, ma stiamo parlando di Pinuccia. Una delle signore del trono over protagoniste del programma ha fatto vivere momenti di vero panico in studio, tantoché è intervenuta la padrona di casa, Maria De Filippi.

A Uomini e Donne accadono spesso colpi di scena: scelte improvvise dei tronisti, espulsioni per via di segnalazioni, storie d’amore terminate male o meravigliosamente bene. Insomma, di certo a guardare il dating show di Maria De Filippi non ci si annoia.

Inoltre, i telespettatori nel tempo si affezionano ai volti che compongono il parterre maschile e femminile. Proprio per questo il malore di Pinuccia ha fatto spaventare tutti. Il panico in studio era talmente tanto che è servito l’intervento di Maria.

Sappiamo che le puntate di Uomini e Donne sono registrate. Secondo quanto si apprende dalle testimonianze fornite dal pubblico in studio, la dama del parterre femminile Pinuccia avrebbe finto di stare male per attirare l’attenzione su di sé.

Sicuramente ha avuto successo nel suo tentativo dato che conduttrice, opinionisti e concorrenti si sono davvero spaventati e l’hanno soccorsa subito.

L’obiettivo sarebbe stato quello di suscitare compassione, soprattutto da parte della conduttrice. Nelle ultime puntate, infatti, Maria ha detto la sua, mostrandosi piuttosto adirata per i comportamenti di Pinuccia che non lascia in pace il signor Alessandro.

Uomini e Donne, Maria su tutte le furie

Lui ha chiarito che non vuole avere una relazione sentimentale con lei, ma la signora di Vigevano è piuttosto insistente. Il suo atteggiamento ha fatto la pazienza alla maggior parte delle persone, tra cui Maria, che è intervenuta per mettere un punto alla situazione.

Proprio dopo l’ultimo scontro, Pinuccia è stata male. Secondo quanto emerge dai presenti, sembra che sia stato un tentativo di ottenere l’attenzione.

Insomma, Pinuccia avrebbe improvvisato un malore, che però ha davvero allarmato tutti. Sembra però che Maria De Filippisi sia resa conto della farsa e per questo motivo avrebbe chiesto a Pinuccia di non tornare in trasmissione.

Anche le anticipazioni che girano sul web confermano che Pinuccia nelle prossime puntate non ci sarà. Non ci resta che aspettare e scoprirlo in uno dei prossimi pomeriggi.