Shock nello studio di Uomini e Donne: “Si sposano!” | Tina Cipollari lascia tutti a bocca spalancata

Tina Cipollari la celebre opinionista di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi pare essere tornata insieme al suo fidanzato degli ultimi anni, lasciato l’anno scorso. Secondo alcune indiscrezioni un matrimonio sarebbe dietro l’angolo.

Tina Cipollari è la celebre opinionista di Uomini e Donne programma cult della fascia pomeridiana di Canale 5. La donna è diventata molto conosciuta per il suo atteggiamento da vamp per eccellenza, molto schietta e diretta nei commenti durante la trasmissione.

Insieme a Gianni Sperti forma un duo solido del piccolo schermo sopravvissuta a tantissimi tronisti e troniste, in grado di fare divertire il pubblico in studio e a casa. Il giornale Nuovo ha pizzicato Tina Cipollari in atteggiamenti particolarmente intimi con il suo ex fidanzato Vincenzo Ferrara, ristoratore di Firenze.

I due hanno chiuso la loro storia nell’estate nel 2021 senza, però, divulgare i motivi dell’addio. In merito al loro possibile riavvicinamento, molti appassionati dello show sono preoccupati che proprio Tina possa abbandonare il suo storico ruolo.

Questo in virtù del fatto che la Cipollari sarà costretta a fare avanti e dietro tra Roma e Firenze per stare vicino al suo compagno di base nel capoluogo toscano.

Le voci sul matrimonio

Stando, quindi, ad alcuni rumors il rapporto tra Vincenzo e Tina è tornato ad essere ancora più forte di prima e le voci di matrimonio si susseguono senza sosta. Ovviamente tutti i suoi fan sono molto contenti di vederli felici ed uniti ma allo stesso tempo c’è il timore che questo possa intaccare il suo lavoro negli studi di Uomini e Donne.

Tina Cipollari e Vincenzo si sono conosciuti nel 2018 tramite degli amici in comune ed è stato subito colpo di fulmine. Vincenzo, prima di Tina, era uno scapolo senza figli di 53 anni e proprio l’opinionista di Uomini e Donne era stata capace di fargli cambiare sulla questione.

Inoltre, Ferrara è un vero e proprio maestro della ristorazione a Firenze, proprietario di una famosa osteria del capoluogo. Pare che proprio Vincenzo sia uno dei pochi partner in grado di tenere testa alla Cipollari ben nota per il suo caratterino molto particolare.

In merito all’amore Tina Cipollari ha fatto delle dichiarazioni particolari confessando di essere stata innamorata solo una volta in maniera particolarmente travolgente. “Non è una storia recente. Nella vita uno può amare intensamente follemente una volta sola. E io ho avuto questa grande storia trent’anni fa. Poi sicuramente mi sono innamorata, però non è stata una cosa travolgente come quel grande amore”.

La Cipollari, tuttavia, non si stava riferendo al suo storico ex, il marito Kiko Nalli con il quale ha avuto ben tre figli e una lunghissima relazione. I due sono stati una coppia solida per molto tempo almeno fino a quando qualcosa si è interrotto e i due hanno preso strade diverse.

Kiko e Tina saranno per sempre una famiglia, ma ora il cuore della Cipollari sembra essere tornato di nuovo a battere.