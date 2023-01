Tina Cipollari: “Una vita molto faticosa e dura”. Retroscena sconvolgenti della diva di Uomini e Donne

La ben nota opinionista televisiva si è sempre mostrata in un certo modo al suo pubblico. Tuttavia, poco tempo fa è riuscita a parlare di sé in modo liberatorio e ha raccontato parte della sua infanzia.

Maria Concetta Cipollari, meglio nota al pubblico italiano come Tina Cipollari, è una delle opinioniste più famose della televisione. Dal 2001, Tina fa parte del programma tv Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi su Canale5, dove prima aveva il ruolo di corteggiatrice e poi è diventata l’opinionista che tutti conosciamo.

Fin da subito, la Cipollari si è distinta dalla massa grazie al suo carattere vispo e al modo di presentarsi, in perfetto stile vamp: abiti lunghi, boa colorati e capelli platinati. Tina Cipollari è l’eterna rivale di Gemma Galgani, altro volto noto nel famoso dating show di Mediaset, e dalle loro liti si è potuto capire il carattere di Tina, sempre pronta a dire la sua, senza peli sulla lingua e troppi giri di parole.

Sebbene il personaggio che la Cipollari porta dietro le telecamere sia sempre simpatico, allegro, attaccabrighe e divertente, la sua vita non è stata facile. Concetto che ha raccontato nel suo libro intitolato Piume di struzzo e che ha confermato anche nel salotto di Verissimo, trasmissione condotta da Silvia Toffanin su Canale5, dicendo:

“Diciamo che il mio pubblico conosce soltanto una parte della mia vita, da quando ho fatto il mio primo esordio in televisione. Nessuno in realtà conosce però la mia storia da quando ero bambina. Non ho mai parlato di me. Sono nata in una famiglia modesta. I miei genitori erano due contadini, lavoravano tutto il giorno nei campi, non avevano molto tempo per dedicarsi ai figli. Mio padre si alzava alle tre del mattino, una vita molto faticosa e dura.

Mia madre è stata una donna fortissima con tante energie, riusciva a occuparsi di quattro figli e andare anche a lavorare. La mia vita era fatta di complessi. Vivevo il fatto di vivere in campagna come se fosse una cosa da povera gente, da gente disastrata, emarginata. Capitava che quando si parlava di contadini, venissero considerati un po’ una specie a parte, contadini quindi gente che non conta nulla, solo dedita al lavoro e basta.”

Questo racconto ci dimostra come, molto spesso, dietro ad un sorriso ci siano delle lacrime. Tuttavia, questo scorcio di vita della Cipollari è stato molto apprezzato dai suoi fan, che la stimano ancora di più.

In molti si sono chiesti perché Tina si presenti in studio con abiti lunghi, colorati, pieni di brillantini ma anche eleganti. Questo è dovuto al fatto che lei, all’inizio, si era presentata come possibile sosia dell’immortale, bellissima e incomparabile diva di Hollywood Marilyn Monroe, e ancora oggi fa fede alla stupenda attrice americana.

Però, sui social stanno girando anche delle foto che mostrano una Tina Cipollari fuori dai suoi schemi, ovvero senza i suoi soliti abiti lunghi e sfarzosi, ma con indosso dei pantaloni. Outfit molto apprezzato dal mondo del web.