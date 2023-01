Federico Fashion Style, una fonte vicina rompe il silenzio: “Sono tutte bugie”, spunta la verità sulla separazione

Federico Fashion Style, seguitissimo sui social, sta attraversando un periodo molto difficile a causa della separazione da sua moglie. Sembra però che la verità non sia quella che vediamo sui social, ma che sotto ci sia ben altro e che la situazione sia più grave del previsto.

Federico Lauri, questo il vero nome di Federico Fashion Style, è un personaggio televisivo molto seguito, diventato famoso grazie al suo programma Il salone delle meraviglie. Federico infatti è un famoso parrucchiere che ha fatto del suo lavoro il motivo del suo successo e, grazie alla sua bravura, è riuscito a conquistare il pubblico a casa.

Federico Fashion Style ha avuto la passione per l’hairstyling fin da quando era piccolo: a 5 anni, come si legge nella sua biografia, ha cominciato ad acconciare i capelli di sua madre. Un gioco che poi si è trasformato in una vera e propria passione e che l’ha portato, a soli 13 anni, a iniziare a lavorare in un salone.

Federico Fashion Style: tutta la verità sull’addio

La sua fama ben presto si allarga a tutta la penisola e l’uomo diventa il parrucchiere dei VIP: le sue clienti spaziano da Valeria Marini, una delle prime ad aver creduto in lui, a Ornella Muti, Giulia De Lellis, Tina Cipollari, e tante altre. Oggi l’hair stylits ha 5 saloni sparsi per l’Italia, in location meravigliose e arredati col suo gusto unico.

Sempre sorridente e solare, Federico sta attraversando un brutto periodo a causa della separazione dalla moglie Lucrezia Porcu. Dopo tanti anni insieme, i due hanno preso una decisione sofferta ma definitiva.

Sono spuntate però alcune amare verità sulla loro vita di coppia e soprattutto sul processo di separazione che si sta rivelando più difficile del previsto. Durante un’intervista a Verissimo, il parrucchiere ha rivelato che Lucrezia lo ha diffidato, anche se i motivi non sono ancora chiari.

Alessandro Rosica, che gestisce Investigatore Social, ha però rivelato alcuni particolari sulla situazione: “I due, anche a seguito delle tante bugie e della vita parallela di Federico, avrebbero litigato di brutto, cosa che fecero anche in passato, ma oggi suona più forte, dato che si sarebbero separati definitivamente. Letizia e Federico hanno smesso di seguirsi sui social e si sono bloccati ovunque” ha spiegato, dando qualche informazione in più sui motivi della rottura.

Federico Fashion Style si è imbattuto nel post e ha risposto a tono a Rosica: “Non rimpiango nulla, perché non avrei te (Lucrezia, n.d.r.). Se ci fosse la possibilità di andare indietro nel tempo penserei molto di più a me e alla mia felicità. Fate ciò che vi fa stare bene, non pensate agli altri perché gli altri fanno finta di pensare a voi, ma quando poi possono farvi del male lo fanno e anche molto“.