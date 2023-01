Christian De Sica: “Sono il figlio dell’amante”, spunta l’assurda verità sulla vera madre

Christian De Sica ha svelato un retroscena legato alla sua famiglia di cui non aveva ancora parlato e decide di raccontarsi a cuore aperto. Si tratta di una rivelazione che non ci saremmo mai aspettati, lei era l’amante di suo padre Vittorio. Solo adesso salta fuori tutta la verità.

Christian è uno showman a trecentosessanta gradi che sa recitare, ballare e cantare, è il nostro Greatest showman. De Sica è inoltre uno dei volti comici del Paese insieme a Massimo Boldi con cui ha creato la premiata coppia dei cinepanettoni.

Di Christian De Sica sappiamo tutto e questo soprattutto grazie ai numerosi racconti della sua vita scaturiti dalle molte interviste che ha tenuto nel corso degli anni o dalle numerose partecipazioni televisive, l’ultima delle quali nel 2021 al programma in prima serata su Rai 1, Una serata tra amici dove, appunto, sono intervenuti Carlo Verdone, la figlia Maria Rosa e molti altri ospiti e dove lui era il protagonista assoluto e raccontava appunto episodi della sua vita e della sua carriera. Silvia Verdone, sorella di Carlo, è la moglie di Christian De Sica dal 1980 e hanno due figli, oltre Maria Rosa anche Brando rispettivamente costumista e regista. Maria Rosa in questo periodo è incinta e a breve li renderà nonni.

La storia d’amore tra Christian e Silvia è nota a tutti, si sono conosciuti quando erano ancora dei liceali e Christian De Sica si è innamorato di lei a prima vista e ha fatto di tutto per stare con lei anche se inizialmente la famiglia Verdone non approvava.

Come studente la sua carriera si è fermata ai primi esami in Storia dell’arte prima di approdare definitivamente alla vita di spettacolo. Come ha più volte raccontato, infatti, la mattina andava a studiare e la sera andava nei club e nei teatri a esibirsi. Partecipò anche all’edizione del 1973 del Festival di Sanremo, ma purtroppo non ebbe il successo sperato.

Nella vita di Christian De Sica non c’è stata solo la moglie Silvia, ha avuto anche una celebre fidanzata prima di lei, Isabella Rossellini. Quando ha iniziato De Sica è partito dalla Rai con degli Show in prima serata e la musica, il canto in particolare, è sempre stato la sua passione e in seguito nella recitazione ha seguito il percorso della commedia distaccandosi dalla materia seria e neorealista del padre.

Tra le molte cose che De Sica ha raccontato della sua gioventù c’è anche il problema del peso, così ricorda quel periodo in cui pesava anche più di cento chili e la parte difficile del lavoro di attore, la dieta: “Ogni anno prima di Natale mi trovo a dover perdere qualche chilo. È la solita tragedia. La tragedia della mia vita.

È così da quando avevo 12 anni e pesavo 105 chili. Fra i sette e gli otto ero talmente magro che per forzarmi a mangiare mi hanno rimpinzato di calcio e di ferro. Risultato? Una fame nera e l’inizio della mia lotta infinita con i chili di troppo. Io, che per natura girerei con addosso un kaftano lungo fino ai piedi, libero di trascinarmi un girovita smisurato, sono costretto dal mestiere di attore a violentare la mia gola, ad abolire la teglia di lasagne a pranzo e a cena”.

Tra i film più famosi e di maggiore successo che ha realizzato in coppia con Massimo Boldi ricordiamo Natale in india, Natale sul Nilo, Vacanze di natale 1983 e Vacanze 2000. Ma tornando alla sua famiglia, di recente, Christian De Sica ha rivelato di essere il figlio di un’amante di suo padre Vittorio. Ma di chi si trattava?

Christian De Sica una vita come un romanzo

Partiamo dalle origini, sapete chi era sua madre? Lei si chiamava Maria Mercader ed era un’attrice spagnola che il padre Vittorio De Sica conobbe sul set di un film.

Il cinema è parte della vita di Christian fin da prima della sua nascita e continua a farne parte, per esempio in queste settimane natalizie è protagonista insieme a Angela Finocchiaro di Natale a tutti i costi, commedia natalizia distribuita da Netflix.

Ebbene proprio in merito a sua madre Christian De Sica ha di recente dichiarato che lei era l’amante di suo padre. La rivelazione ha sorpreso tutti. La domenica di Natale Christian De Sica è intervenuto a Domenica in nel salotto di Mara Venier ed è stato proprio nella conversazione con la regina della domenica che De Sica ha fatto questa rivelazione.

Ma per quale motivo Maria Mercader era l’amante di Vittorio De Sica? La risposta è semplice, quando Vittorio De Sica e Maria Mercader si sono conosciuti quest’ultimo era ancora sposato con Giuditta Rissone e al tempo della nascita di Christian e suo fratello Manuel era ancora sposato. In molte occasioni De Sica ha raccontato che suo padre faceva doppie festività ogni anno, quindi due volte Natale, due volte Pasqua. Con Giuditta Rissone, anche lei attrice, conosciuta nel 1937, aveva una figlia, Emilia, scomparsa nel 2021.

“Io sono figlio della amante di mio padre”, questa la dichiarazione di De Sica che in questo modo ha ripercorso la storia dei suoi genitori che si sono molto amati. Maria Mercader accettò che De Sica non si separasse del tutto dalla prima moglie perché con lei aveva una figlia e questa scelta era fatta per il suo bene.