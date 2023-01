Tra Kate e William è crisi. Lui rivede la sua ex fidanzata mentre Kate è a casa

Il principe William e Kate Middleton sono i futuri reali di Inghilterra e in questi ultimi mesi dalla morte di Elisabetta II, occorsa lo scorso 8 settembre sono sempre accanto a Re Carlo III per imparare tutto quello che c’è da sapere.

Come sappiamo l’incoronazione di Carlo avverrà il prossimo maggio 2023 ma intanto il nuovo sovrano sta già rivestendo ampiamente il suo ruolo, entrando nel pieno degli impegni reali. Accanto a lui a portare gli oneri e gli onori della Corona c’è l’immancabile Camilla, Regina consorte per volere della stessa Elisabetta II in punto di morte.

Kate e William sono diventati ufficialmente i principi di Galles e questo titolo era appartenuto anche alla compianta Lady Diana. Sicuramente delle giovani coppie del Regno, William e Kate rappresentano il sogno principesco del popolo, come se fossero i protagonisti di una favola. Al tempo furono Carlo e Diana i protagonisti della favola, una favola che purtroppo si è trasformata in un incubo, come la storia ci ricorda.

Non è stato così per Kate e William, una coppia inossidabile, tre figli e un amore che va avanti da molti anni e senza apparenti intoppi come diversamente si può dire dei genitori di lui ma anche dello stesso fratello Harry che per anni è stato il ribelle di famiglia.

Ciò che tutti hanno sempre apprezzato di William e Kate è il loro modo spontaneo di aderire ai doveri della Corona e seguire la famiglia reale nonostante tutto e ciò grazie alla loro indole naturale per questo mondo. I due sono sempre gentili e garbati sia in famiglia che verso il popolo, insomma sono la coppia perfetta.

Pensate che Kate Middleton non avrebbe neanche il sangue blu ma si è saputa calare perfettamente nella parte. La Regina Elisabetta aveva molto a cuore Kate e la prese sotto la sua ala protettrice insegnandole tutto sul protocollo reale.

Malgrado il loro essere perfetti neppure Kate e William sono immuni ai pettegolezzi e questa volta sono loro a essere i protagonisti di un certo gossip che sta circolando. Pur sapendo gestire sempre tutto con estrema classe anche loro possono finire nell’occhio del ciclone.

Ma questa volta non si tratta di Harry e del documentario Netflix che lo vede protagonista insieme a sua moglie Meghan ma si tratta di qualcosa che avrebbe a che fare con la ex fidanzata di William che quest’ultimo avrebbe incontrato da solo mentre sua moglie Kate era a casa. Ecco cosa è successo.

Kate e William: arriva il terzo incomodo?

Negli ultimi giorni William si è concesso qualche giorno di vacanza senza la famiglia, neppure Kate era con lui. Ha partecipato al matrimonio di Rose Farquhar, la sua ex fidanzata, che si è sposata con George Gemmell. Non si conoscono le ragioni dell’assenza di Kate al ricevimento ma sembra che si sia trattato di una scelta presa da William arbitrariamente.

La cerimonia ha avuto luogo di sabato nella chiesa di Santa Maria Vergine a Tetbur, quel giorno non c’era scuola e Kate non doveva presenziare ad alcun evento per cui tecnicamente avrebbe potuto partecipare tutta la famiglia a questo evento. Forse una delle motivazioni poteva essere il fatto che la futura regina non è stata invitata o addirittura non era persona gradita. In quella occasione William ha incontrato molti suoi amici di vecchia data.

Nel frattempo i rapporti con suo fratello Harry sono ai ferri corti, tra le molte cose che sono trapelate dal documentario una vedrebbe William urlare contro suo fratello in seguito alla decisione di abbandonare la famiglia reale. Al momento ancora nessuno della famiglia reale ha commentato il documentario ma gira voce che William sia nero nei confronti del fratello e di sua moglie e da parte sua anche Carlo non approva le decisioni di Harry.