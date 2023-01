Michelle Hunziker in difficoltà, “Fatica a pagare l’affitto a fine mese”. Rivelazione senza precedenti

Michelle Hunziker è stata in quest’ultimo anno al centro della cronaca mondana a causa della sua recente separazione, dopo dieci anni di matrimonio da Tomaso Trussardi.

Ma le notizie intorno alla showgirl svizzera non si sono limitate a questo, Michelle sta per diventare nonna, sua figlia Aurora, avuta con Eros Ramazzotti è quasi al termine della sua gravidanza. Ma questa volta si parla della sua situazione economica.

Negli ultimi tempi Michelle Hunziker è stata spesso al centro del gossip, prima con le notizie relative alla separazione da Tomaso Trussardi e il presunto ritorno di fiamma poi nuovamente smentito e poi per la notizia della gravidanza di sua figlia Aurora.

Michelle è da sempre una delle showgirl più versatili della televisione italiana. Com’è noto da molto tempo, Michelle ha iniziato la sua carriera come modella pubblicizzando l’intimo Roberta e da lì è approdata in televisione in diversi ruoli. Negli anni Novanta, per esempio insieme a Paolo Bonolis, ha co-condotto programmi di successo come I Cervelloni e Paperissima Sprint. La scorsa primavera è stata anche per la prima volta alla conduzione di un programma tutto suo: Michelle Impossible che ripercorre la sua carriera, andato in onda in prima serata su Canale 5.

Nella vita privata di Michelle c’è stato tanto amore, un amore da favola come quello vissuto con Eros Ramazzotti che fece sognare un’intera generazione e dal loro amore nacque appunto Aurora Ramazzotti, oggi anche lei personaggio pubblico e futura madre.

In questo periodo possiamo dire che Michelle sta avendo molte soddisfazioni e malgrado i rumors che continuano a girare sul suo attuale rapporto con Trussardi, si gode la famiglia, l’attesa del primo nipotino e il lavoro.

Di recente Michelle Hunziker ha concesso un’intervista al programma Le Iene, e nel corso di questa intervista ha fatto una dichiarazione che ha sorpreso tutti. Ecco cosa ha dichiarato.

Le umili origini di Michelle

Michelle Hunziker ha fatto un’intervista doppia con J-Ax che ha raccontato alla camera di venire da una famiglia che stava abbastanza bene e ha detto: “non mi è mai mancato nulla”. Ma Michelle non ha detto altrettanto.

La show girl svizzera ha raccontato di provenire da una situazione più umile e ha detto: “Eravamo una famiglia molto umile. Vivevamo nelle case popolari in svizzera. Mia mamma faceva fatica a pagare l’affitto a fine mese”.

Di certo nel corso della sua carriera Michelle Hunziker ha potuto riscattare gli anni difficili della gioventù e ha senz’altro avuto una bella rivincita, confermando che le cose nella vita possono cambiare, lei ne è stata un esempio importante e un modello per molte persone che hanno origini simili e credono di non poter aspirare a molto poiché credono di avere meno possibilità degli altri.