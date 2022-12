Michelle Hunziker “Diagnosi di un tumore al cervello…”, il dramma della malattia

Michelle Hunziker conduttrice, showgirl e modella è sempre sotto i riflettori sia per la sua carriera sia per le sue relazioni amorose. Questa volta, però, ci è finita per una questione davvero brutta che riguarda la sua famiglia.

Michelle Hunziker è il personaggio di cui tutti parlano. La donna è una conduttrice affermata, una modella e una grandissima imprenditrice. Con la sua simpatia ed il suo sorriso è stata in grado di conquistare il cuore di milioni di italiani.

Svizzera di nascita ma italiana di adozione, Michelle ha iniziato la sua carriera giovanissima. All’età di 17 anni diventa una modella celebre soprattutto per essere stata l’immagine dell’intimo Roberta. Il suo fondoschiena perfetto su tutti i cartelloni pubblicitari aveva lasciato di stucco tantissime persone.

In seguito, si butta a capofitto nel percorso in televisione entrando nel cast del programma di Bonolis I Cervelloni nel 1996. Da qui poi viene ingaggiata per condurre l’edizione estiva di Paperissima Sprint su Canale 5 fino a quando non raggiunge il pubblico mainstream con la celebre trasmissione Zelig insieme a Claudio Bisio.

Da qui, non la fermerà più nessuno tanto che diventerà una presenza fissa dietro al bancone di Striscia La Notizia, tg satirico che conduce periodicamente ancora adesso. La sua carriera, tuttavia, non si è fermata solo in Italia. Michelle ha avuto un grande successo anche in Svizzera, Austria e Germania luogo in cui è stata al timone per diversi anni del talent chiamato Wetten Dass.

Il dramma di Michelle Hunziker

La conduttrice svizzera è bene nota alle cronache rose anche per le sue relazioni. Dopo il turbolento matrimonio con Eros Ramazzotti con il quale ha avuto Aurora la donna si è sposata in seconde nozze con Tomaso Trussardi, imprenditore dell’omonima casa di moda.

Tra i due le cose però non sono finite bene e hanno annunciato la separazione ormai un anno fa. Si vociferava che Michelle e Tomaso potessero essersi riconciliati negli ultimi tempi, una notizia mai veramente confermata la quale invece pare essere stata smentita dai diretti interessati.

I due comunque continuano ad avere un bellissimo rapporto in nome delle loro filgie Sole e Celeste con cui si mostrano spesso insieme in quanto famiglia felice. Non si può dire lo stesso dei suoi parenti d’origine con i quali Michelle ha un rapporto complicato.

Molto legata a sua madre e a suo fratello Harold, la donna non ha un legame da anni con l’altro fratello Andrea. I due stando a quanto dichiarato da Andrea stesso non si parlerebbero da molto tempo e Michelle avrebbe ignorato le sue richieste di dialogo. Andrea ha un tumore al cervello e proprio in virtù della malattia vorrebbe riallacciare i rapporti con sua sorella.

Sul fronte Hunziker, però, non è arrivata nessuna risposta.