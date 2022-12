Valentina Vignali, “Il cancro fa come gli pare…” | La drammatica malattia entrata nella sua vita

La cestista ed ex concorrente del Grande Fratello Valentina Vignali ha condiviso con i suoi followers la sua storia straziante. La Vignali da dieci anni combatte con un tumore alla tiroide e periodicamente si sottopone a visite mediche. Ecco cosa ha raccontato sul Web.

Valentina Vignali è un’influencer e personaggio televisivo italiano. La giovane donna è stata una tronista di Uomini e Donne e ha partecipato ad una edizione del Grande Fratello. Ma prima di essere una star del piccolo schermo e del Web la Vignali è un’atleta e sportiva.

Punta di diamante del basket italiano la Vignali ha deciso di accompagnare la carriera sportiva con quella televisiva e dei social riscuotendo un grandissimo successo. Purtroppo, però, la Vignali non ha avuto una vita semplice e giovanissima ha scoperto di avere un bruttissimo male: un tumore alla tiroide.

A causa del cancro Valentina ha subito diverse operazioni e ha affrontato anche la radioterapia. Insomma, una sfida incredibile per una ragazza di appena 21 anni che si è trovata dinnanzi ad una battaglia difficilissima. Infatti, le cose si sono complicate dopo che le hanno diagnosticato dei linfonodi con metastasi.

Con grande tenacia Valentina ha saputo risalire dalla sofferenza e guarire dal tumore. La vita di chi combatte con questo brutto male non è semplice ed è necessario sottoporsi a dei controlli periodici.

Il video social di Valentina Vignali

La cestista utilizza spesso i suoi social per condividere le sue avventure, il suo privato e le sue relazioni amorose. Era, quindi, impensabile non parlare ai suoi followers del tumore che da dieci anni la accompagna come una terrificante ombra maligna.

Per questo ha deciso di pubblicare un video molto emozionante che racconta la giornata tipo di chi ha avuto la diagnosi di tumore. Si tratta di una scelta molto coraggiosa e non deve essere stato per nulla semplice mostrare le proprie fragilità ad un pubblico così vasto.

Valentina, però, ha fatto delle sue fragilità una forza immensa e insieme al video ha pubblicato una descrizione molto emozionante, un vero e proprio inno alla vita. La Vignali ha scritto infatti: “C’è una costante in questi 10 anni di malattia che non mi abbandona, è sempre la stessa domanda che mi fanno: “Ma tu non hai paura?” No. Non ho paura di qualcosa che non posso controllare”.

E ancora chiude il post con un bellissimo messaggio di speranza e forza: “Anche dalle cose brutte si impara e io qui ho imparato che non sempre c’è una seconda possibilità, quindi se mi sveglio che voglio vedere un posto dall’altra parte del mondo prendo un aereo, se voglio qualcuno glielo dico, se mi va di fare un regalo senza motivo lo compro, se penso qualcosa te lo urlo. Vivo, amo, respiro e mi incazzo all’ennesima potenza. Ed è bellissimo”.

I commenti social sono di grandissima solidarietà per la Vignali che in questa battaglia ne è uscita vincente.