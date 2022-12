Lutto Tina Cipollari, “È morto l’uomo che amavo”, la situazione drammatica e il dolore

Tina Cipollari, in occasione dell’uscita del suo romanzo autobiografico, ha parlato della sua vita e ha raccontato un particolare che nessuno conosceva: la morte dell’uomo che ha amato di più nella vita.

Nessuno ci avrebbe mai creduto, eppure Tina Cipollari ha rivelato alcuni lati di sé che in pochi conoscevano. Abituati a vederla a Uomini e Donne sempre molto diretta e schietta, con toni poco scherzosi, l’opinionista ha rivelato che cosa si cela dietro la maschera che indossa nel programma.

Tina Cipollari ha fatto molta fatica ad aprirsi e raccontare certe cose, ma lo sforzo l’ha ripagata: i suoi fan e i telespettatori del programma di Maria De Filippi le hanno fatto sentire il loro supporto, in particolare dopo una confessione drammatica che ha sconvolto tutti quanti.

Tina Cipollari e quella perdita dolorosa

L’opinionista di Uomini e Donne ha da poco pubblicato un libro dove parla di sé: ha deciso di aprirsi ai suoi fan e raccontare alcuni segreti della sua vita e aspetti della sua personalità che ha tenuto nascosti fino a questo momento. “Ho voluto raccontare i 30 anni prima del mio esordio in tv e farlo per me è stato terapeutico. Non avrei mai pensato di versare così tante lacrime mentre scrivevo” ha affermato durante un’intervista.

Nel suo libro ha raccontato anche di Maria De Filippi e del rapporto di affetto che le unisce. Tina deve tutto il suo successo a lei e a suo marito Maurizio Costanzo, che hanno creduto nelle sue capacità. “Tra noi c’è grande affetto. Se oggi sono così popolare devo tutto a Maria e a suo marito Costanzo” ha rivelato.

E riguardo il suo successo, l’opinionista crede fermamente che la chiave sia essere se stessi e non nascondere mai nulla. “Sono sempre me stessa davanti e dietro le telecamere. In tv spesso mi capita di alzare la voce, ma chi mi conosce bene sa che in fondo sono innocua” ha raccontato.

Poi ha rivelato anche un terribile dramma, un dolore che si porta ancora nel cuore nonostante siano passati tanti anni. Si tratta di una perdita che le ha cambiato per sempre la vita e l’ha costretta a dire addio all’uomo che amava, l’unico che l’abbia fatta sentire speciale.

“L’unica mia vera favola è stata con Antonio, un uomo che se ne è andato stroncato da un brutto male. Le emozioni che mi ha detto lui non le ho più vissute, nemmeno con Kikò” ha confessato, quasi tra le lacrime. Purtroppo la tanto amata opinionista ha dovuto affrontare un lutto tremendo che non è mai riuscita a superare.