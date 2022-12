Meghan Markle inarrestabile, viene a galla un patto segreto con Camilla Parker 

Meghan Markle è ormai la protagonista indiscussa del gossip che gira intorno alla Royal Family, soprattutto in seguito all’uscita del documentario Harry e Meghan, rilasciato da Netflix in questi giorni. Al centro della discussione questa volta ci sarebbe un patto segreto con la Regina consorte Camilla. Ecco cosa sappiamo.

La vera regina in questi giorni è Meghan Markle, regina del gossip e forse una delle principali artefici dei rumors che stanno animando la vita intorno alla Famiglia Reale. La duchessa di Sussex e suo marito sono i protagonisti di una bufera mediatica che riguarda non solo il rapporto che hanno con i reali inglesi, ma anche per l’uscita del documentario di cui sono protagonisti, Meghan e Harry rilasciato da Netflix in questi giorni e che ha fatto tanto discutere.

Come abbiamo più volte raccontato Meghan ha un passato da attrice che ha poi abbandonato per seguire Harry e la vita reale, salvo poi decidere di tornarsene in America per diverbi con la Royal Family legati a presunte accuse di razzismo. Ma in passato, quando recitava, Meghan ha preso parte a serie Tv importanti come Suits.

Meghan è stata per altro citata sul palco dell’Eurovision Song Contest dell’ultimo anno in un brano dal titolo Corpore Sano, interpretato dalla cantante serba, Konstrakta. Nella canzone la cantante si chiede come faccia la donna ad avere un aspetto così sano ed elegante.

Tuttavia, vi sembrerà strano, Meghan Markle ha sempre parlato bene della defunta Regina Elisabetta, scomparsa lo scorso 8 dicembre, l’unica con la quale sembrava avere un buon rapporto.

Ma purtroppo questo buon rapporto non basta perché Meghan è molto temuta a corte, non solo per il documentario appena uscito su Netflix ma anche per il libro di Harry, in prossima uscita il 10 gennaio, Spare, dovrebbe rivelare tutti i segreti della sua famiglia e questa cosa preoccupa molto tutti. Di certo se questo libro porta con sé i contenuti che promette, si scatenerà un terremoto nelle fondamenta della monarchia e per Harry e la moglie sarà la fine definitiva dei rapporti con il Regno perché saranno banditi.

Il patto segreto tra Meghan e Camilla

Come vi abbiamo raccontato Re Carlo III sta facendo in modo che comunque il figlio Harry non si stacchi definitivamente dal Regno, questo anche allo scopo di riportarlo in famiglia. Infatti il nuovo sovrano per mantenere calmi i rapporti ha invitato ufficialmente Harry e Meghan alla cerimonia di incoronazione che si terrà il 6 maggio 2023 che tra l’altro è lo stesso giorno del compleanno del primogenito della coppia Archie.

Nel frattempo Meghan sembra essere molto furiosa con la cognata Kate Middleton per un passo falso della principessa e che avrebbe dato il La per la pace. Dopo la famosa intervista da Oprah Winfrey, Meghan ha voluto rilasciare un podcast dal titolo Archetypes dove ha invitato alcuni ospiti nelle sue 12 puntate e tra questi doveva esserci anche Kate Middleton, ma lei ha rifiutato per altri impegni, tra i quali la salvaguardia dell’ambiente.

La cosa ha fatto infuriare Meghan che evidentemente si sente snobbata dalla cognata e sembra che in questa decisione di non partecipare sarebbe stata coinvolta proprio Camilla.

Secondo i rotocalchi inglesi Harry e Meghan hanno la precisa intenzione di mettere in cattiva luce Camilla e quest’ultima si sarebbe attivata per fare in modo che il piano non riesca.