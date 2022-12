Panico al GF Vip, Giaele De Donà sta molto male: permanenza nella casa è a rischio

Giaele De Donà, concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip, sta facendo preoccupare l’Italia intera. La vippona sta poco bene: proprio perché è dimagrita drasticamente sono stati presi dei provvedimenti. Ecco cosa le sta succedendo.

Sia fuori che dentro la casa del Grande Fratello Vip c’è grande preoccupazione nell’aria per lo stato di salute di Giaele De Donà, sempre più precario.

Influencer italiana nota per aver partecipato al programma firmato Real Time “Ti spedisco in convento”, Giaele si sta facendo conoscere al grande pubblico della televisione grazie a questa esperienza nel programma di Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

Negli ultimi mesi è stata al centro dell’attenzione mediatica per via del suo rapporto molto intimo con Antonino Spinalbese: la loro amicizia speciale ha fatto parlare l’opinione pubblica in quanto Giaele è entrata nella casa con l’anello al dito.

La concorrente, infatti, è sposata con un uomo molto ricco, Bradford Beck, con cui condivide una vita di lusso oltreoceano, negli Stati Uniti. Nonostante questo, lei ha sempre dichiarato di vivere una relazione aperta di comune accordo, in cui c’è spazio per un altro uomo.

Antonino, però, ha deciso di prendere le distanze dalla concorrente, scansando il rischio di finire in un triangolo amoroso che l’avrebbe messo in una situazione scomoda. Giaele De Donà, dal canto suo, ha deciso di proseguire quest’esperienza da sola, vivendola come Giaele e non come “fidanzata” dell’hair-stylist.

Tornando al suo attuale stato di salute che sta facendo preoccupare tutta Italia, Giaele ha perso così tanti kili che Alfonso Signorini ha deciso di prendere provvedimenti immediati per assicurarsi che la concorrente stia bene e che possa continuare la sua esperienza nel programma.

Il suo drastico dimagrimento potrebbe essere legato a un problema di salute. La stessa concorrente dopo l’ultima diretta ha chiesto alla produzione di sottoporsi a degli esami per fare un check out.

Probabilmente Giele si è resa conto di non essere nella sua forma fisica migliore e si è preoccupata. A questa situazione preoccupante si aggiunge il fatto che la concorrente ha confessato di aver già avuto in precedenza problemi di tiroide. Proprio per questo motivo ha chiesto subito di essere sottoposta ad accurati controlli che verranno svolti proprio in questi giorni.

Non ci resta che aspettare l’esito degli esami per sapere se Giaele potrà continuare la sua esperienza in qualità di concorrente del GF Vip o se sarà costretta a fare subito rientro a casa.

Nel frattempo la sua esperienza al Grande Fratello VIP continua, questa volta come amica di Micol Incorvaia e Oriana Marzoli, tutte e tre accomunate dall’antipatia per Antonella Fiordelisi.