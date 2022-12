Carabinieri da Maria De Filippi, irrompono di forza: l’hanno portata via

Maria De Filippi si è trovata alle prese con l’improvvisa irruzione dei carabinieri, mentre lavorava al suo programma, ma per quale motivo? E cosa è successo.

Maria De Filippi è la regina indiscussa di Mediaset nonché una delle figure più importanti della televisione italiana in generale. Insieme a pochi altri è tra i pionieri di alcuni programmi iconici della televisione. Ricordiamo tra gli altri: C’è posta per te, il talent Amici e il dating Uomini e Donne.

Nel corso della sua carriera molti sono stati gli artisti da lei tenuti a battesimo e oggi tra i più apprezzati del mondo musicale, ricordiamo Elodie, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Marco Carta, Sangiovanni e Aka7even.

In pochi saranno a conoscenza del fatto che Maria De Filippi si è laureata in Scienze delle finanze e che il suo obiettivo era quello di fare il magistrato. Poco dopo la laurea però fu assunta da una nota società di videocassette e fu in quella occasione che la sua vita cambiò, a un convegno sulla pirateria musicale a cambiarle la vita.

Proprio durante questo convegno Maria De Filippi fece la conoscenza di quello che sarebbe stato il suo futuro marito Maurizio Costanzo il quale notò subito la professionalità tanto da proporle di diventare sua assistente. In seguito, Maria De Filippi, venne proposta dallo stesso Costanzo alla conduzione del programma Amici in sostituzione a Enrica Bonaccorti, un format del tutto diverso da quello oggi. Per questa sua prima conduzione la presentatrice ottenne un Telegatto come Miglior programma televisivo con intrattenimento ospiti.

Maurizio e Maria si sposarono nel 1995 e il loro è stato un amore forte e pieno di passione che ha portato alla scelta di adottare nel 2014 il loro unico figlio Gabriele.

Originariamente il suo Amici era sempre destinato ai giovani, ma non sul concept di Saranno Famosi bensì un format pensato per gli adolescenti che potevano, in quel contenitore parlare dei loro problemi, era il 1992. Ma forse non tutti sanno che Maria De Filippi è autrice di diversi altri programmi Mediaset, per esempio Temptation Island.

Maria De Filippi sembra una persona molto fredda e distaccata ma lei invece ha una sua sensibilità, queste le sue parole in una recente dichiarazione: “Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune agli ‘ostacoli’ e alle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte”.

Proprio con la morte ha avuto un contatto diretto quando ha perduto entrambi i genitori: “Il lutto di mio padre non l’ho mai superato: ci ho messo solo un tappo. Così come ho chiuso a chiave e a più mandate un armadio a casa mia con tutte le cose più care di mia madre quando ci ha lasciati. Tappo e chiudo a chiave il dolore per andare avanti. È il mio modo per affrontare il futuro. L’unico che conosco”.

Quella volta che i carabinieri fecero irruzione

Maria De Filippi quindi prende molto a cuore le sorti delle persone che gli stanno intorno e sa voler bene, anche ai concorrenti della sua trasmissione e sa intervenire quando è il momento, come quella volta che i carabinieri hanno fatto irruzione in studio.

Una delle scene più indimenticabili e inaspettate della televisione è stata sicuramente l’incursione dei Carabinieri in trasmissione, quando Maria De Filippi stava presentando l’esibizione di Lorella una delle ballerine. Mentre Lorella si stava esibendo, improvvisamente hanno fatto irruzione, appunto, i carabinieri che sono andati verso la ballerina che si è nascosta dietro la conduttrice.

Si tratta di una scena ripresa da un film, forse qualcuno lo ricorderà Natale sul Nilo, del 2002, uno dei cinepanettoni più amati con protagonista la coppia storica Christian De Sica e Massimo Boldi.