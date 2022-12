Renzo Arbore, è grave. “Qualcosa non andava”, ricovero urgente in ospedale, condizioni di salute

Paura per Renzo Arbore, vittima di una terribile malattia che lo ha costretto a decisioni drastiche. Il cantante ha raccontato del terrore che ha provato e del suo ricovero urgente in ospedale. Si è temuto il peggio

Renzo Arbore ha fatto preoccupare tutti dopo l’annuncio della sua malattia. Un racconto struggente detto a fatica, col terrore ancora vivo in lui. A causa di questo imprevisto ha dovuto interrompere la sua carriera: il rischio di perdere tutto è stato altissimo.

Nella sua carriera Renzo Arbore è stato cantautore, disc jockey, conduttore radiofonico e televisivo, regista, attore e musicista. Una personalità eclettica, dalle mille sfumature, quella di un uomo che non si è mai arreso di fronte alle difficoltà e che ha fatto la storia dello show business italiano.

Renzo Arbore: paura per la sua salute

In tanti lo amano e lo rispettano, sia tra i fan che tra i suoi colleghi, quindi non c’è da stupirsi che tante persone siano interessate alla sua vita privata e soprattutto alla sua salute. Per questo motivo quando ha parlato della tremenda malattia per la quale ha rischiato tutto molti sono rimasti senza parole.

Era il 2019 quando Arbore era in tour col suo spettacolo e ha iniziato ad accusare uno strano malessere. Sul momento non lo considerò nulla di preoccupante e decise di continuare gli spettacoli come se nulla fosse. Poi cominciò un po’ di febbricola, che lo allarmò ma non abbastanza da correre ai ripari.

“Nell’ultimo periodo avevo lavorato tanto. Per mantenere fede agli impegni mi sono spostato dalla Sicilia al Nord. Ho iniziato la tournée a Bergamo. Un trionfo. Non c’erano ‘terroni’ come me tra il pubblico e il consenso è stato tale che nessuno voleva che andassi via dal palcoscenico” ha raccontato, parlando del suo tour. “Proprio per la febbricola che non mi dava pace, sentivo che c’era qualcosa che non andava”.

Pur ricevendo indicazione di assoluto riposo e di fare esami più approfonditi, Arbore ha continuato imperterrito il suo tour, cercando di risolvere la questione a modo suo. “Il tour continua, gli impegni presi vanno rispettati. Avvolto in una coperta e con le compresse di paracetamolo mi sposto verso Milano, nuova e terza tappa del giro, occasione per me importantissima, che anticipa quella di Genova e le altre”.

Un giorno, però, la febbre si alza improvvisamente arrivando a 40 gradi: Arbore viene trasportato d’urgenza in pronto soccorso, dove scopre di avere una grave infezione che si rivelerà essere broncopolmonite.

Alla fine, dopo 18 giorni di degenza, l’artista è tornato al suo lavoro con le dovute precauzioni e prendendosi tutto il tempo necessario. Di certo ha fatto preoccupare fan e colleghi, ma ora per fortuna sta bene.