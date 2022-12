Camilla: fallimento su tutta la linea, non regge il confronto proprio con lei. Il dettaglio sconvolge tutti

Brutta figura per Camilla che non è dicerto sfuggita al popolo del web: poche settimane fa la regina consorte ha invitato Mary di Danimarca e Rania di Giordania presso la sua residenza a Clarence House, ma qualcosa non è andato secondo i piani.

Quello che doveva essere un incontro per sensibilizzare al tema della violenza di genere è diventata l’ennesima occasione per mettere in cattiva luce Camilla. Il popolo inglese, seguito poi dal web, non ha potuto fare a meno di cogliere un particolare dell’evento che ha fatto “fallire” la volontà della regina consorte.

La moglie di re Carlo è stata sfregiata ancora una volta durante quello che doveva essere un incontro importantissimo tra regine. Eppure un piccolo dettaglio, un particolare di poco conto, è riuscito a spostare l’attenzione del popolo su questioni molto più superficiali.

Camilla e quel particolare imperdonabile

Camilla ha organizzato un incontro in occasione della campagna 16 Days of Activism against gender-based violence. Come il suo, ci sono state decine di altri incontri tutto il mondo proprio per sensibilizzare al tema. La regina consorte ha deciso di organizzare un incontro con Rania di Giordania e Mary di Danimarca.

Le tre hanno parlato tutto il pomeriggio del tema, cerando di organizzare nuove iniziative per porre l’attenzione sul tema e accordandosi per trovare una linea comune, fortemente voluta da tutte e tre.

Al termine dell’incontro Rania, molto attiva sui social, ha deciso di postare una foto su Instagram che ritrae le tre regnanti insieme, condendola con “un piacevole pomeriggio” come descrizione. Tutte e tre sorridenti, eleganti e in posa fissano l’obiettivo, consapevoli della risonanza che le loro azioni potrebbero avere.

I sudditi inglesi si sono subito riversati sul profilo della moglie di re Abdullah per commentare, ma hanno anche individuato qualcosa che non gli è andato proprio a genio. Parliamo del vestito di Camilla, molto simile a quello di Rania per tipologia di modello. L’effetto sulle due però è molto diverso: Rania riconferma il suo status di icona di stile, mentre la regina consorte del Regno Unito non regge il confronto.

Sono due abiti longuette di pregiata fattura, molto simili come tipo. Uno è firmato da Badgley Michka (quello di Rania), mentre quello di Camilla è di Fiona Clare Aldridge. I due abiti sono molto belli ed eleganti, su questo non c’è dubbio, ma gli inglesi hanno subito trovato da ridire.

Ci auguriamo comunque che il messaggio sia passato nonostante il feroce gossip che non sta lasciando un attimo di respiro né alla regina consorte, né all’intera la famiglia reale.