Re Carlo III “potrei essere gay”. La rivelazione che fa tremare Buckingham Palace

La Royal Family è sempre al centro dell’attenzione, sia per eventi positivi ma, soprattutto, per quelli negativi. Arriva l’ennesimo scandalo a corte circa i gusti sessuali del neo Re.

La compianta e deceduta Regina Elisabetta II ha avuto una vita per niente facile e leggera. Certamente, il peso della corona (sia letteralmente che figurativamente) l’hanno sobbarcata di moltissimi impegni e doveri, pubblici e privati. Una vita piena di difficoltà, che non è stata alleggerita nemmeno dai suoi stessi figli e nipoti.

Infatti, la sua prole le ha causato molto spesso diversi problemi, di varia natura, e lei era costretta sempre a tamponare i loro errori per il buon nome della corona inglese.

Tra questi, c’è stato il figlio Andrea a darle dei dilemmi non proprio leggeri. Il terzogenito, infatti, aveva deciso di sposarsi con Sarah Ferguson, una donna anticonformista e molto impudente. Per queste ragioni, non era ben voluta a corte. Inoltre, è stata protagonista di un episodio che ha scosso la famiglia reale e l’ha messa molto in imbarazzo.

Stiamo parlando del 1992, quando la Ferguson, consorte del principe Andrea, è stata fotografata dai paparazzi con John Bryan, il suo consulente finanziario, mentre questi le baciava e le succhiava le dita dei piedi durante una vacanza a Saint Tropez.

Un altro episodio sconcertante per la Royal Family è successo nel 2005, quando il principe Harry è stato beccato e fotografato mentre indossava una divisa militare con una svastica sul braccio durante una festa di compleanno in maschera. La Regina ha dovuto rimediare e lo ha fatto tramite il nipote, che ha chiesto pubblicamente scusa per questo suo gesto non troppo ponderato e sciocco.

Ed ora, nel nostro presente, abbiamo assistito all’intervista che Meghan Markle, moglie di Harry, ha rilasciato da Oprah Winfrey. La duchessa del Sussex ha fatto rivelazioni scioccati circa degli episodi di razzismo che ha dovuto subire tra le mura del palazzo reale.

La donna ha svelato che ha sofferto parecchio a causa di queste vessazioni ricevute ed ha pensato, più volte, di togliersi la vita. Fortunatamente, prima di farlo, ha optato per una scelta più facile e meno autodistruttiva, ovvero lasciare l’Inghilterra per gli Stati Uniti.

Ma torniamo leggermente indietro nel tempo, per parlare di un altro scalpore che ha intaccato la corona inglese: quello di Lady Diana e della sua intervista rilasciata alla BBC. La principessa triste era molto amata dal popolo inglese e ha confessato i ripetuti tradimenti da parte del marito Carlo durante numerose interviste. “Eravamo in tre nel matrimonio, un po’ troppo affollato”, queste sono state le parole usate dalla stessa Diana per descrivere la sua situazione matrimoniale.

Dopo la nascita di Harry, il biografo Christopher Andersen ha pubblicato un libro dal titolo “The King: life of Charles III”, dove racconta uno scambio di battute tra Carlo e Diana. Quando lei gli chiede il motivo per il quale lui si rifiutava di giacere con lei, Carlo le aveva così risposto: “Non lo so potrei essere gay”. Questa frase ha ferito nel profondo la principessa Diana.