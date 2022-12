Alberto di Monaco, quella spaventosa cicatrice insieme a Charlène. Panico nel Principato

Charlène e Alberto di Monaco sono di nuovo insieme. La foto social in occasione del compleanno dei loro gemellini fa preoccupare e i sudditi sono completamente in allarme. Ecco come ha risposto il Principato.

Charlène di Monaco è tornata nel Principato dopo i lunghissimi mesi lontano dalla sua famiglia a causa della bruttissima infezione all’orecchio che l’ha costretta ad una difficile convalescenza in Sudafrica. La principessa ha fatto preoccupare tutti con la sua prolungata assenza dagli impegni ufficiali ma sfortunatamente ha dovuto affrontare delle sfide difficilissime.

In molti avevano ipotizzato che Alberto e Charlène fossero vicini al divorzio o comunque profondamente in crisi proprio perché per moltissimo tempo non si sono mostrati insieme in pubblico. Adesso sembra che questi rumors siano definitivamente rientrati soprattutto grazie al fatto che finalmente si presentano insieme nelle occasioni dedicate al Principato.

Il profilo Instagram ufficiale di Alberto e Charlène ha pubblicato un foto della famiglia intera insieme ed unita ma un dettaglio non è passato inosservato non solo agli utenti ma al mondo intero.

La foto della coppia reale che fa discutere

Qualche giorno fa i gemellini di Alberto e Chrlène di Monaco hanno compiuto otto anni e tutta la famiglia, finalmente riunita, si è mostrata felice in un bellissimo scatto pubblicato sul loro profilo ufficiale di Instagram.

Nella foto la famiglia reale è serena insime ai personaggi dei cartoni animati e dei videogiochi come super Mario e Kung fu Panda. C’è qualcosa in questa immagine che ha letteralmente scioccato tutti, mandando in allarme molti dei sudditi reali.

C’è un dettaglio sul viso di Alberto che fa davvero paura, una grossa cicatrice che fa temere il peggio. Il Principe sulla fronte ha un evidente taglio da operazione con un grosso cerotto. Cosa sarà successo? La gente ha temuto davvero per l’uomo, ipotizzando che Alberto avesse tolto un vero e proprio tumore.

Una notizia che sarebbe a dir poco straziante per tutto il principato ma che proprio la stessa monarchia ha prontamente smentito. Con un comunicato stampa il Principato ha provveduto a rassicurare il popolo meneghino sulla salute di Alberto e sulle sue buone condizioni. Il principe si è operato per un leggero problema dermatologico ma Alberto sta e starà bene.

Non a caso dopo il compleanno a tema Disney per i suoi piccoli, tutta la famiglia si è recata al museo oceanografico per vedere le tartarughe che poi andranno al Village des Torture de Noflaye in Senegal.

In definitiva, quindi, sia Alberto che Charlène dopo un periodo delicato e difficile dovuto anche a complicazioni esterne possono godere di una ritrovata tranquillità finalmente e nuovamente insieme.