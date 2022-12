Raffaella Carrà: viene fuori un nuovo erede, il suo patrimonio è inestimabile

La scomparsa di Raffaella Carrà ha lasciato un vuoto enorme ed incolmabile nel cuore degli italiani e non solo. Tuttavia, potrebbe esserci chi erediterà il suo patrimonio artistico.

Il 5 luglio 2021 è stato il giorno in cui il mondo ha perso una delle stelle più scintillanti nel mondo dello spettacolo. Bravissima, bellissima, versatile, cantante, ballerina, showgirl e presentatrice, insomma una donna che è stata in grado di vivere nel piccolo schermo a tutto tondo, senza farsi mancare nulla. Stiamo parlando dell’intramontabile ed inimitabile Raffaella Carrà.

Amata da tutto il pubblico italiano, e non solo, la Carrà è nata il 18 giugno 1943 e con le sue doti spettacolari che la caratterizzavano, dal ballo al canto al saper condurre programmi di vario genere, ha fatto breccia nel cuore degli italiani. Ma anche all’estero l’hanno molto amata come, ad esempio, in Spagna. Raffaella è stata adorata fin da subito per la sua capacità camaleontica di destreggiarsi davanti alle telecamere, con la sua simpatia e la bravura che la contraddistinguevano.

Oltre che aver avuto una splendida e lunga vita lavorativa, la Carrà è famosa anche per la sua vita sentimentale. Dal 1969 al 1980, Raffaella ha avuto una relazione amorosa con il regista Gianni Boncompagni. Finito questo amore, la splendida artista ne ha trovato un altro, grazie al coreografo Sergio Japino, che ha conosciuto durante uno dei suoi tanti tour per la Spagna. Purtroppo, però, la storia d’amore non è durata nemmeno con lui.

Malgrado le relazioni avute nel corso della sua vita, Raffaella Carrà non ha mai avuto figli e non si è mai sposata. Si è sempre dedicata, anima e corpo, alla televisione e lo ha dimostrato fin dal primo momento che è entrata nelle case degli italiani grazie al piccolo schermo.

E da quell’istante, anche nei loro cuori, per non lasciarli mai più. Ma dopo la sua dipartita, i fan si sono subito chiesti chi mai potrà prendere il posto della mitica Raffaella. O meglio, se ci sarà mai qualche artista in grado di avvicinarsi a lei, almeno.

Navigando nel web, possiamo notare che è già apparso un nome di un’artista che potrebbe compensare il vuoto lasciato dall’amata Carrà. Una cantante che è stata capace di conquistare subito gli italiani, sia grazie alla sua voce che alla sua bellezza e al suo carisma. Altri non è che Elodie, famosa in televisione grazie alla partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi che, malgrado non avesse vinto quell’edizione, ha comunque conquistato il favore del pubblico.

Infatti, nel tempo, Elodie ha sempre dimostrato la sua bravura tramite la potenza e l’intonazione della sua voce, creando delle melodie orecchiabili e avendo una volontà di ferro per i suoi progetti.

Inoltre, la sua spiccata femminilità e seduzione hanno aiutato a bucare la scena dovunque lei metta piede. Oltretutto, Elodie ha calcato anche il palco del teatro Ariston, partecipando al festival di Sanremo e confermando la sua bravura artistica. Chissà, forse sarà proprio lei ad ereditare il patrimonio della mitica Raffaella Carrà.