Raffaella Carrà, spunta la verità. Ecco perché non ha avuto figli: “l’amara scoperta” | confessione inedita

Ecco perché la grande Raffaella, che ci ha lasciati poco più di un anno fa, non ha mai avuto figli. Arriva la spiegazione che mette fine a ogni dubbio.

Dopo la sua scomparsa, Raffaella Carrà ha lasciato un grande vuoto nel cuore degli italiani e di tutti i fan sparsi in giro per il mondo, che apprezzavano la cantante italiana dal caschetto platino. È morta il 5 luglio 2021 dopo una lunga malattia contro la quale ha combattuto per una vita intera.

La Carrà è stata un’icona della musica italiana ed è riuscita ad esportare la sua arte anche all’estero, dove ha riscontrato moltissimo successo.

Durante la sua lunga carriera ha rivoluzionato per sempre il modo di fare televisione, presentandosi come una novità. Tutti ricorderanno lo scandalo dell’ombelico scoperto, mostrato in tv nel 1970 durante la sigla di Canzonissima.

Un particolare di Raffaella Carrà è che la cantante ha sempre fatto molta beneficienza a favore dei bambini meno fortunati, ma non ne ha mai avuto uno suo. Come mai questa decisione?

La Carrà non è mai stata sposata, nonostante abbia avuto due grandi amori nella sua vita: stiamo parlando di Gianni Boncompagni e Sergio Japino. Con nessuno dei due compagni ha avuto figli, ecco perchè.

Perché la Carrà non ha avuto figli naturali

A dare la spiegazione è stata proprio lei in una lunga intervista rilasciata a Ok Salute:

“Era difficile fermarmi, e non volevo neanche viaggiare col pupo nel cestino. Perciò avevo deciso che non erano i momenti giusti. Non ho mai amato fare le cose a metà. Volevo avere la possibilità di dedicare tutta me stessa a mio figlio e non fare la mamma part-time”.

Poi, ha ammesso che durante la relazione con Japino hanno provato ad averne uno:

“I mesi passavano e questo bimbo non arrivava. Sono andata dal ginecologo per un controllo e lì ho fatto l’amara scoperta: ormai era troppo tardi. Il medico mi ha detto ‘Raffaella, ti devi rassegnare, il tuo fisico non ti permette più di affrontare una gravidanza’.

È stato come sbattere la faccia contro un muro. Come se la vita, all’improvviso, mi avesse costretta a fare un bagno di realtà”.

Nonostante questo nel corso della sua vita la Carrà ha donato e ricevuto amore da parte di tanti ragazzi, a cominciare dai suoi nipoti. Il padre dei bambini, fratello della Carrà, è venuto a mancare molto giovane e Raffaella ha rappresentato una figura chiave per i suoi figli:

“Così ho riversato tutto l’amore che avevo dentro sui miei due nipoti. […] Poi mi sono dedicata alle adozioni a distanza: a oggi sostengo circa 12 bambini un po’ in tutto il mondo e di tanto in tanto li vado a trovare”.

Tra le tante battaglie che ha combattuto, anche quella dell’impossibilità per i single di adottare un bambino. Ne aveva parlato anche al Corriere:

“Vorrei sapere perché io, cresciuta da una mamma single, non ho potuto avere un figlio in quanto single! Ho persino pensato di farmi spagnola: cioè prendere la cittadinanza. Lì avrei potuto adottare”.