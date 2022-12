Lutto Eleonora Daniele comunica la tragica notizia in diretta: “É scomparso per una malattia fatale…”

A Storie Italiane è stato fatto un brutto annuncio: la conduttrice Eleonora Daniele ha comunicato in diretta la notizia della morte di lui. Ecco di chi si tratta.

L’ultima puntata di Storie Italiane si è conclusa con una nota amara. La conduttrice e padrona di casa Eleonora Daniele ha dovuto salutare i suoi telespettatori comunicando una brutta notizia, che è stata una vera doccia fredda: la morte di un personaggio noto nel panorama internazionale.

Quando si presentano queste situazioni, è sempre difficile gestirle in diretta, ma Eleonora Daniele ha fatto un ottimo lavoro rendendo omaggio a un grande nome della moda italiana e internazionale.

Poco prima di chiudere la diretta, è arrivata la tragica notizia: la Daniele ha dovuto aggiornare i suoi telespettatori, comunicando la morte di Antonio D’Amico, stilista ex compagno dell’iconico Gianni Versace.

La tragica notizia

“Voglio concludere con questa notizia: è scomparso lo stilista Antonio D’Amico, l’ex di Gianni Versace”, ha affermato con le lacrime agli occhi, leggendo il lancio di agenzia appena uscito.

Una doccia fredda che ha sconvolto in primis la conduttrice poi il mondo intero, soprattutto quello della moda, che ora piange un grandissimo stilista. Nel frattempo, sullo schermo di Storie Italiane, la regia ha fatto scorrere una foto di D’Amico.

Resta ancora sconosciuta la causa della morte dell’ex compagno di Gianni Versace, scomparso nella città in cui abitava da tempo, Brescia.

La Daniele, dopo aver comunicato la notizia, ha continuato dando ai telespettatori gli unici dettagli emersi a proposito della sua improvvisa scomparsa.

“Antonio è morto durante la notte, aveva 63 anni e da mesi combatteva contro una malattia che si è rivelata purtroppo fatale”, ha raccontato. Dopo aver preso un respiro, ha poi chiuso la trasmissione:

“Con questa notizia, dunque, vogliamo concludere oggi la nostra trasmissione mandando ovviamente un abbraccio ai suoi familiari”.

Parole toccanti che hanno colto di sorpresa l’Italia intera. In studio è calato un religioso silenzio, e i social sono esplosi di messaggi di cordoglio per la famiglia D’Amico. Sono molti gli utenti che lo ricordano postando foto delle sue creazioni o in compagnia di Gianni Versace.

I dettagli

Dalle ultime notizie, sembra che Antonio D’Amico sia scomparso in provincia di Brescia, città in cui viveva dal 2002. La sua vita era tutta in discesa e continuava a collezionare successi, infatti lo scorso anno aveva inaugurato la nuova linea di abiti sartoriali dal titolo Principe di Ragada.

Conosciuto per aver avuto una relazione di lunga durata con l’iconico stilista Gianni Versace, i due si erano conosciuti nel 1982, e sono stati insieme fino all’anno in cui Versace è stato brutalmente ucciso, il 1997.

Il contributo di Antonio alle creazioni della linea sportiva firmata Versace è stato preziosissimo per la famiglia italiana emigrata negli Stati Uniti.