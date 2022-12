Addio Serena Bortone: non si è potuto fare molto altro, “Con lui una nuova era”

Serena Bortone potrebbe essere sostituita a Oggi è un altro giorno? La notizia fa il giro del web e preoccupa i telespettatori.

Uno dei programmi televisivi italiani più seguiti di sempre, Oggi è un altro giorno, potrebbe perdere la sua padrona di casa, Serena Bortone. Il programma è molto amato anche per via della sua conduttrice, che forse non vedremo più sul piccolo schermo della Rai. Ecco cosa sta succedendo.

La notizia in poco tempo ha fatto il giro del web e i fan del programma sono preoccupatissimi per il futuro del programma Rai. Serena Bortone potrebbe essere definitivamente sostituita alla conduzione di Oggi è un altro giorno, perdendo il suo posto di padrona di casa.

Il programma seguitissimo firmato Rai va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 14:05 alle 16:05. Per i telespettatori più appassionati è davvero un appuntamento imperdibile, anche per via della sua conduttrice Serena Bortone, che ora rischia di perdere il posto.

Nelle ultime ore infatti è uscita una notizia choc secondo al quale il futuro della presentatrice potrebbe essere a rischio. Qualcuno potrebbe sostituirla nel programma in onda sulla Rai. Ma chi potrebbe prendere il suo posto? I fan sono preoccupatissimi perché sennò bene che è senza di lei il programma non sarà più lo stesso.

Il probabile sostituto

Ricordiamo che solo lo scorso 7 settembre Oggi è un altro giorno ha festeggiato i suoi primi due anni di vita. Nonostante sia nel palinsesto Rai da pochissimo tempo, è uno dei programmi più apprezzati e seguiti della rete.

La professionalità di Serena Bortone le permette di scavare nella vita dei suoi ospiti, facendo rivelare lati inediti di sé. Per questo, il pubblico si è affezionato tantissimo a lei e al suo modo di condurre il programma.

Secondo quanto rivelato dalle ultime notizie inedite, la Bortone potrebbe essere sostituita da un conduttore molto conosciuto.

Si tratta di un noto presentatore Rai che negli ultimi anni ha avuto tantissimo successo, e potrebbe essere un buon sostituto della Bortone. Nonostante la fama che lo precede, non tutti sono contenti della scelta. Stiamo parlando del conduttore Pierluigi Diaco: noto giornalista, autore, conduttore televisivo e radiofonico.

Il successo è arrivato grazie alla sua trasmissione Io e Te, di cui è stato conduttore. L’indiscrezione è stata riportata dal noto quotidiano La Stampa.

I telespettatori di Oggi è un altro giorno sono preoccupati per la scelta e ritengono che un cambio di conduzione potrebbe decretare la fine del successo del programma.