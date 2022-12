Si dimette improvvisamente! Se ne andrà per sempre, la monarchia perde l’equilibrio

Bufera nella Royal Family, ha dato le dimissioni e se ne andrà per sempre. Ecco cosa sta succedendo nella famiglia reale inglese.

Un colpo di scena inaspettato quello che riguarda la famiglia reale inglese. Un suo componente, infatti, ha improvvisamente dato le dimissioni.

Da quando Re Carlo III si è seduto al trono non ha avuto più pace. Ogni giorno succedono scandali ed escono notizie che fanno tremare la monarchia inglese e potrebbero mandare in subbuglio quanto costruito dalla Regina Elisabetta II in 70 anni di regno.

Il primo Natale senza Elisabetta a Windsor si prospetta scintillante e pieno di colpi di scena. Nuovi scandali travolgono la famiglia reale, questa volta sotto il mirino dell’opinione pubblica perché lui ha dato le dimissioni improvvisamente, lasciando i reali senza personale.

Da quando è salito al trono Re Carlo III si è detto intenzionato ad applicare una modernizzazione e fare ‘pulizia’ nel personale. Eclatante è stato il licenziamento della storica stilista della Regina, Angela Kelly, che ha spiazzato il mondo intero.

Da quando si racconta, sembra che la stilista – da decenni a servizio della famiglia – abbia trovato le serrature cambiate dal giorno alla notte. Non aveva più il permesso di accedere agli armadi a cui aveva fatto capo per vestire la regina Elisabetta in tutti i suoi anni di regno.

Insomma, Carlo ha applicato una linea dura nei confronti del personale di servizio di Windsor, tanto che alcuni hanno dato le dimissioni in autonomia. In particolare uno, ha deciso di licenziarsi. Non è ancora nota la causa, ma potrebbe essere riconducibile proprio al cambio avvenuto sul trono inglese. Ma chi si sarebbe dimesso senza preavviso e in autonomia?

Si tratta di una persona speciale e molto vicina a Kate Middleton, tanto che William si sarebbe già attivato per trovare una soluzione al problema. A licenziarsi, infatti, è statga proprio la sua segretaria privata, Hannah Cockburn-Logie.

La donna ha lasciato improvvisamente il palazzo causando molti problemi all’organizzazione interna, in quanto era una figura chiave nella vita di Kate, che in questo momento non sta passando un bel periodo. Anzi, possiamo dire che sta piuttosto male.

Sembra però che non c’entri nulla la policy a Palazzo imposta da Re Carlo, le dinamiche sarebbero esterne al palazzo di Windsor.

Secondo quanto emerge da voci vicine alla famiglia reale, la donna si sarebbe dimessa poco prima che Kate divenisse principessa del Galles, ma subito dopo la morte della Regina Elisabetta II.