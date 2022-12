Accuse pesanti per Meghan Markle: ha deriso la Regina e la monarchia. Ci saranno conseguenze

Il documentario di Harry e Meghan uscito da pochi giorni in tre puntate sta facendo discutere moltissimo tutto il mondo. Sotto accusa c’è la Markle che pare aver preso in giro la monarchia inglese. Tutti sono sconvolti!

Harry e Meghan si dimostrano ancora una volta come le pecore nere della monarchia inglese. Da quando hanno abbandonato l’ Inghilterra e i doveri reali i due sono continuamente al centro di pettegolezzi che li vogliono ormai distanti dagli Windsor.

Solo il funerale della Regina aveva riunito la famiglia e sembrava ci potessero essere speranze di riconciliazione che puntualmente, però, sono state mancate. Harry e Meghan sono tornati in America e la rottura tra i duchi e la monarchia inglese si fa ancora più profonda.

Ad alimentare questo distacco ci ha pensato il documentario dedicato alla relazione tra Harry e Meghan il quale anche nella prima parte della sua distribuzione ha lanciato delle vere e proprie bombe mediatiche. Un episodio in particolare ha scioccato non solo i sudditi inglesi ma il mondo intero. La protagonista indiscussa di questa vicenda è Meghan Markle.

Alcuni suoi atteggiamenti e un gesto nello specifico avrebbero fatto infuriare la Royal Family che di tutta risposta starebbe per prendere un decisione drastica. Molti a Palazzo spingono affiché vengano tolti definitivamente i titoli nobiliari alla coppia Meghan ed Harry anche in previsione dell’uscita questo dieci gennaio dell’autobiografia di Harry chiamata The Spare (il rimpiazzo, il secondo).

Il documentario dei Sussex

Il documentario di Harry e Meghan ha fatto veramente discutere per diverse ragioni. In primis molti non hanno gradito il continuo paragone tra la Marlke e Lady Diana a detta di tutti due personalità molto diverse.

In più, i più legati alla tradizione monarchica non avrebbe anche apprezzato questo sguardo troppo privato sulla casa reale inglese come quando nel documentario si vede la Markle viene immortalata mentre si prova i cappeli reali.

Ma c’è qualcosa che ha fatto davvero infuriare tutti, qualcosa che è stato visto come un vero e proprio affronto nei confronti della monarchia. In una parte del film, ripresa poi anche sui social tra cui twitter, Meghan Markle racconta di quando Harry durante uno dei primi incontri le ha chiesto se sapesse fare un inchino e in quel momento ironicamente mima il gesto di riverenza come si trattasse di domanda alquanto stramba.

This is the moment that Meghan describes meeting the late Queen Elizabeth for the first time and how she did not understand why she needed to curtsy to Harry‘s grandmother…

He looks a little uncomfortable about the whole thing#HarryandMeghan pic.twitter.com/H9qr7DqwHq — Chris Ship (@chrisshipitv) December 8, 2022

Il video, però, mostra un Harry a disagio quasi ammutolito dal racconto e dai gesti di sua moglie forse proprio perché quello che appare è che lei stia prendendo in giro le usanze della famiglia di lui così radicate in Inghilterra.

Molti, quindi, hanno visto questa cosa come una mancanza di rispetto ed è subito scoppiata una polemica incredibile. Riusciranno Meghan ed Harry a scagionare la loro immagine con la seconda parte del documentario? Dovremo aspettare il 15 dicembre.