Alessandro Rossi racconta la prima notte di nozze: “Ero duro e non solo” | Silvia Toffanin sotto choc

Ospite dell’ultima puntata di Verissimo, Francesca Cipriani ha raccontato con il suo neo-marito Alessandro Rossi il giorno del loro matrimonio. Lo sposino, però, si è lasciato andare a una dichiarazione intima sulla prima notte di nozze che ha messo Silvia Toffanin in imbarazzo.

Durante il grande giorno, infatti, la crew di Verissimo li ha seguiti passo passo, realizzando un vero e proprio documentario su quel giorno così speciale, trasmesso in diretta domenica.

Abbiamo visto gli sposi che si preparano, lo scambio delle promesse, e poi la festa, animata da personaggi dello spettacolo e amici come Myss Keta, Antonella Fico, Giucas Casella e molti altri.

Un giorno davvero speciale per Francesca e Alessandro, che sognavano quel momento da tanto. La Cipriani, con gli occhi pieni d’amore, ha ripercorso quel giorno, raccontando quanto fosse felice della scelta fatta.

Anche il fidanzato Alessandro era visibilmente emozionato, però ha fatto uno scivolone che ha messo in imbarazzo tutti, Silvia Toffanin compresa. “Ero duro”, afferma. Ecco cosa ha detto il neo-marito della Cipriani.

Silvia Toffanin in imbarazzo

I due sposini sono stati da Silvia Toffanin per condividere le immagini di un momento speciale: il loro matrimonio. Dopo aver raccontato come si è svolta la cerimonia, inoltre, la Cipriani ha confessato che il prossimo passo sarà diventare mamma.

Nel corso dell’intervista, la conduttrice Silvia Toffanin ha fatto una semplice domanda dalla quale si è scatenato panico ed imbarazzo in studio. “Ragazzi e invece la prima notte d’amore com’è andata?”, ha chiesto Silvia.

Subito è arrivata la risposta di Alessandro Rossi che, senza pensarci troppo, ha dichiarato: “Devo essere sincero, lei era stanchissima. Io invece ero carico duro!”.

Silvia, visibilmente in imbarazzo davanti alle sue parole, ha esclamato con le mani davanti al viso: “Oh oddio! Ok”

“L’ho vista che dormiva e vabbè. Mi sono detto ‘pazienza’, ma sono rimasto a bocca asciutta. Quindi nada nulla. Io le energie invece ce le ho sempre”, continua Alessandro, ma la Cipriani, però, lo interrompe: “Amore che dici?! No eri stanco anche tu, devi essere sincero. Adesso mi arrabbio, era distrutto, ci siamo dovuti riposare un attimo perché è stato stancante”.

Poi Alessandro ha letto le commoventi promesse scritte per sua moglie:

“Io non sono chissà chi, ma nel mio piccolo cercherò di non farti mancare nulla. Non farò mancare nulla alla famigliola che avremo. Ti tratterò sempre come una principessa. Perché è quello che meriti. Avrò sempre rispetto di te e di noi. Ovviamente ci saranno alti e bassi, perché non esiste la famiglia del Mulino Bianco.

Però l’importante è tenersi sempre per mano e affrontare insieme tutti gli ostacoli. Perché la vita è anche questo. Quindi è bello percorrere questa corsa insieme. Ogni giorno l’uno accanto all’altra. La cosa più bella è quando torni a casa e c’è qualcuno che ti aspetta. La famiglia è il punto di riferimento. Dovremo stare sempre uniti e questo è l’importante”.