Silvia Toffanin ha un corteggiatore, le ha fatto una proposta ‘indecente’. I fan increduli

Nel corso di una puntata di Verissimo, Silvia Toffanin ha ricevuto una proposta che nessuna donna rifiuterebbe mai. La conduttrice si è trovata con le spalle al muro per il corteggiamento di questa persona. Ma come l’avrà presa Pier Silvio Berlusconi? Ecco come è andata.

Silvia Toffanin è ancora molto giovane ma vanta già una carriera da fare invidia a molte conduttrici, soprattutto tra le esordienti. Silvia Toffanin ha esordito come letterina del preserale Passaparola, accanto a lei c’era Ilary Blasi.

Con Verissimo la conduttrice ha raggiunto l’apice della sua carriera e nel corso delle molte edizioni del programma, molte sono state le persone che si sono avvicendate nel salotto di Silvia dove si è parlato degli argomenti più disparati, alcuni di questi anche molto commoventi.

All’interno dello studio la conduttrice permette a tutti coloro che lo desiderano e che vengono invitati da lei stessa di raccontare la propria vita davanti ad un vasto pubblico. E sono davvero tanti quelli che davanti alle telecamere di Verissimo parlano a cuore aperto della propria vita.

Durante una tipica puntata di Verissimo possono accadere molte cose tra il commovente e l’imbarazzante e la dichiarazione che ha ricevuto Silvia Toffanin si è verificata nel corso della puntata andata in onda lo scorso 3 dicembre, quando nel salotto di Verissimo erano ospiti i due attuali conduttori del tg satirico di Striscia la Notizia e il clima a un certo punto si è riscaldato. Ecco cosa è successo.

Proposta indecente

Durante la puntata di Verissimo dello scorso 3 dicembre sono intervenuti Sergio Friscia e Roberto Lipari che hanno raccontato alcuni aneddoti intimi e personali che hanno anche divertito molto il pubblico di Canale 5 con i loro racconti.

Poi Silvia Toffanin ha chiesto ai due quanto fossero emozionati al loro esordio e loro hanno detto: “L’emozione è stata tanta se mi rivedo adesso è stranissimo… Ormai sono al secondo anno e mi sento a casa. Poi dopo 2 secondi sembra tu l’abbia fatta da una vita” diceva Lipari.

Proprio in questo momento c’è stato un siparietto molto divertente e i due comici hanno detto: “Prima o poi dovrai tornare quando ci siamo noi… Qualche volta. Una conduzione a tre” ha detto in modo divertente Sergio Friscia, Lipari a seguire: “Ti abbiamo messo i cannoli in frigo”. Al che Silvia Toffanin ha detto: “Va bene, prometto che tornerò”.

Roberto Lipari ha poi raccontato un aneddoto: “Siamo entrati con i cannoli in mano. Ci tengono per quello […] Ci hanno fatto sentire subito a casa, è diventata una grande famiglia, stiamo veramente bene. Abbiamo preso un appartamento sotto il bancone”.

Un altro divertente siparietto riguardava una clip mandata in onda durante l’intervista sui trascorsi di Sergio Friscia dietro al bancone del tg satirico di Canale 5.

Roberto Lipari ha preso parla e ha detto: “C’è una chicca che manca. Sergio è stato l’unico conduttore di Striscia ad aver fatto anche la veline”. Si riferiva a quando Friscia ha sostituito la ballerina all’ultimo momento, esibendosi al posto suo.