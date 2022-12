Scoop: Francesca Cipriani sta per diventare mamma, addio a una parte importante di sé

Francesca Cipriani sta per affrontare un enorme cambiamento nella sua vita: vuole diventare mamma e per questo ha deciso di stravolgere i suoi piani. Il suo desiderio sta prendendo forma e, dopo essersi sposata, ora ha deciso di cambiare vita per sempre.

Francesca Cipriani ha stupito tutti con la sua decisione e in particolare il suo addio a una parte molto importante di sé, quella per cui tutti la conoscono. Niente da dire, l’amore l’ha cambiata davvero: la showgirl è pronta a cambiare vita e iniziare un nuovo capitolo.

Chi l’avrebbe mai detto che Francesca Cipriani sarebbe cambiata così tanto? L’amore fa davvero miracoli. La showgirl ha deciso di cambiare la sua vita per sempre: ha abbracciato la maternità e ha deciso di dire addio a una parte molto importante di sé, con la quale ha sempre convissuto.

Francesca Cipriani cambia vita

A inizio mese lei a Alessandro Rossi si sono sposati nella basilica di San Bartolomeo, a Roma, con una cerimonia che ha raccolto parenti, amici e anche vecchi concorrenti del GF Vip. Alla festa sono stati infatti avvistati Alex Belli, Delia Duran, Carmen Russo, Aldo Montano e le due Selassié. Ecco che, subito dopo il matrimonio, arriva l’incredibile annuncio.

“Basta alla chirurgia estetica” ha annunciato a pochi giorni dal matrimonio, spiazzando tutti. “Non ero felice e compensavo alcune carenze con la chirurgia. L’ultima volta lo dico, perché la prossima volta che entrerò in sala operatoria sarà per partorire. Quando stai bene in amore e con una persona non cerchi più queste cose qui. Non vedo l’ora di diventare mamma. Aspettiamo con ansia di avere un piccolino o una piccolina. Arriverà presto, è lì sulla Luna e sta quasi per scendere, ci sta guardando” ha detto, condividendo tutta la sua gioia.

Poi ha parlato di quando, dopo l’ultima operazione, Alessandro le ha fatto la proposta e le ha regalato il giorno più bello della sua vita. È stato in quel momento che ha capito che avrebbe smesso con gli interventi di chirurgia estetica e si sarebbe dedicata alla ricerca della gravidanza.

“Dopo un po’ di ore che mi sono ripresa dall’operazione lui mi ha fatto la proposta. Ha messo A Te di Jovanotti, mi ha dato un anello ed è scattato il fidanzamento. C’è stato il primo ti amo. Adesso il mio più grande sogno è diventato realtà, quello di sposarmi.

La felicità esiste e io lo sono tanto. Quello del nostro matrimonio è stato un giorno magico, ma che è passato troppo presto. Chi è il più geloso? Direi tutti e due, abbiamo una gelosia giusta, capisco le coppie aperte, ma noi siamo una coppia blindata. Non c’è una gelosia che sfocia nella possessività”.