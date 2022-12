A quanto ammonta il patrimonio di Enrico Montesano? La cifra vi stupirà!

Enrico Montesano è stato sicuramente uno degli attori più importanti e conosciuti del cinema italiano. Di recente è balzato alle cronache per un episodio spiacevole ma adesso viene fuori il suo reale patrimonio. La cifra è incredibile!

Nel 2022 si parla ancora di Enrico Montesano, non sempre però in modo positivo. L’attore nato nel 1945 è stato di recente sulla bocca di tutti e non per le sue doti attoriali. L’uomo ha partecipato all’ultima edizione del programma condotto da Milly Carlucci Ballando con le stelle. L’avventura però non è finita nei migliori dei modi.

Infatti, Montesano è stato squalificato dopo aver indossato una maglia che inneggia alla nostalgia fascista, senza possibilità di replica. Molti giudici della trasmissione hanno espresso il loro rammarico per questa squalifica e non hanno nascosto che avrebbero preferito una punizione più leggera.

Le regole sono regole e la Rai ha voluto smorzare le polemiche sul nascere cacciando dallo show Enrico. Montesano ha comunque dalla sua una carriera lunghissima divisa tra cinema e teatro e delle collaborazioni con artisti come Gigi Proietti e Massimo Boldi.

A 80 anni, la sua esperienza lavorativa conta moltissimi film e una versatilità di espressione non da poco. Montesano ha interpretato il cameriere che si finge nobile nel film Grand Hotel Excelsior fino al carabiniere imbranato insieme a Massimo Boldi in I Due Carabinieri diretto da Carlo Vanzina.

Memorabili le sue commedie degli anni ’70 al fianco di attori del calibro di Gasmann, Panelli e Proietti con il quale era molto amico. Importante è stato anche il suo impegno in Teatro specialmente al Sistina dove ha raggiunto ottimo un successone di pubblico e critica. Proprio con Proietti Montesano, però, aveva un legame speciale tanto da dedicargli un commovente post sui suoi social in onore al suo grande impegno nel mondo della recitazione.

Da un po’ di anni, comunque, Enrico Montesano era sparito un po’ dai radar complice comunque un’età avanzata. L’uomo si era dedicato alla politica e ha alle spalle ben due matrimoni falliti. Ma sapete a quanto ammonta il suo guadagno?

Il patrimonio di Enrico Montesano

Sapere con certezza i conti in tasca di Enrico Montesano è praticamente impossibile. Ovviamente possiamo ipotizzare che nei tempi migliori della sua carriera Montesano avesse raggiunto una buona somma di denaro ma non conosciamo il suo patrimonio corrente con precisione.

Nell’epoca d’oro in quanto attore tra i più ricercati in Italia, quindi verso gli anni ’80 e ’90, Montesano ha raggiunto un patrimonio di circa i due miliardi delle vecchie lire. Attualmente, però, sappiamo anche che l’attore ha ricevuto ben 30 mila euro di compenso per partecipare a Ballando con le Stelle, quindi insomma non proprio briciole, soldi che testimonierebbero un ancora ottima condizione economica.