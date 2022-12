Il mistero dei licenziamenti: 14 in 4 anni | nessuno vuole lavorare per Harry e Meghan

Il Principe Harry e Meghan Markle stanno facendo terra bruciata attorno a loro. Oltre ad avere rapporti inclinati con la Royal Family, i due sposini fanno scappare anche il loro personale. Ci sono stati 14 licenziamenti in 4 anni. Ecco perché.

È avvenuto il quattordicesimo licenziamento in quattro anni a casa di Harry e Meghan. I due duchi ribelli non riescono a tenere le persone dello staff attorno a sé, che alla prima possibilità scappano a gambe levate. Ma come mai succede questo? Cosa fanno Harry e Meghan? Ecco spiegato tutto.

L’ultimo ad essersi licenziato è stato uno dei collaboratori del podcast di Spotify Archetypes, condotto dalla Duchessa. Guardando i numeri dei licenziamenti, sembra proprio che le persone non vogliano lavorare a contatto loro e alla prima occasione buona preferiscono lasciare la nave.

Sembra che la causa dei licenziamenti di massa siano gli eccessivi capricci di Meghan a cui si somma lo stress di Harry, preoccupato per i continui scontri oltremanica con la famiglia reale inglese. I rapporti tra loro, infatti, sono piuttosto inclinati e sembra che non si riesca mai a trovare un punto d’incontro.

Queste sono solo supposizioni, perché nessun ex membro dello staff ha mai svelato il vero motivo della propria scelta alla stampa, ma una cosa sembra sicura: pochissime persone sono disposte a lavorare con Harry e Meghan e lo staff dei Sussex si dimezza di mese in mese.

Alcuni di loro sono andati via per decisioni personali, altri ancora sono stati licenziati. Secondo molti il motivo sarebbe da ricondurre alla principessa, solita a fare molti capricci.

L’ultima ad essersi licenziata è stata Rebecca Sananes. Dopo solo 18 mesi dall’assunzione nel ruolo di capo dell’audio per il podcast di Meghan Markle prodotto da Spotify, dal nome Archetypes, ha abbandonato per sempre la nave.

Le critiche piovute sullo show potrebbero aver portato la Sananes a compiere la drastica scelta.

Inoltre, non è ancora stata confermata l’uscita di una seconda stagione del podcast: questo potrebbe essere un altro motivo per cui la donna ha scelto di dedicarsi ad altro e lasciare il progetto.

Una delle ipotesi più accreditate è che le persone abbiano paura che la reputazione di Harry e Meghan possa avere ripercussioni sul loro curriculum, motivo per cui preferiscono allontanarsi da loro.

Fatto sta che i 14 licenziamenti avvenuti in 4 anni testimoniano che c’è qualcosa che non va: per un motivo o per un altro, le persone preferiscono lavorare lontano dai Sussex