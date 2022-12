Confermata la storia tra Jasmine Carrisi e Antonacci: adesso parla lei!

La figlia di Albano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi fa una confessione sulla sua vita privata lasciando tutti di stucco. La figlia d’arte ammette una relazione prima smentita. Vediamo i dettagli della vicenda!

Jasmine Carrisi è la bellissima figlia del celebre cantante pugliese Albano Carrisi e della sua compagna da vent’anni la showgirl Loredana Lecciso. Jasmine è ormai una giovane donna che sta cercando di farsi spazio nel mondo della musica e di togliersi l’appellativo di “figlia di”. Jasmine è molto attiva sui social condividendo con i suoi followers pezzi della sua vita quotidiana.

Dal punto di vista dell’amore, però, la Carrisi ha sempre mantenuto il più stretto riserbo non facendo trapelare mai nulla sulle sue relazioni. Alcune voci su una possibile storia tra lei e Giovanni Antonacci, figlio di Biagio e nipote di Gianni Morandi, sono tuttavia emerse nel 2019.

Questi pettegolezzi sono stati poi prontamente smentiti da entrambi ma soprattutto da Jasmine che definiva Antonacci Junior solo un amico. Circolava addirittura un gossip secondo il quale Jasmine fosse incinta ma di tutta risposta la ragazza ha replicato: “Ne hanno dette tante quest’estate. Anche che ero incinta, ma non è così. Onestamente non so come sia nata questa cosa, probabilmente perché ho messo su qualche chilo, non so. Io e Giovanni siamo amici”.

A distanza di qualche anno da questi rumors, però, qualcosa è cambiato e Jasmine ha deciso di rendere pubblica la verità su di loro.

La storia tra Jasmine Carrisi e Giovanni Antonacci

Jasmine Carrisi ha scelto, quindi, di vuotare il sacco e di ammettere che tra lei e Giovanni c’è stato effettivamente qualcosa. Ecco le sue parole: “La verità su quei rumors? Tra noi c’è stata una sana frequentazione diventata, poi, una piacevole amicizia. Succede”.

I due ora sono ottimi amici ma è successo in passato che questo sentimento così profondo sia stato qualcosa in più, un flirt che però ha esaurito la sua fiamma. Perché, allora, parlare proprio ora? La vita come figlia di Albano e Loredana non è stata sempre semplice soprattutto a causa dei gossip costanti attorno alla sua famiglia quindi comprensibilmente la giovane donna ha voluto proteggersi dalle cattiverie della stampa e preservare la sua privacy.

A proposito della difficoltà di essere una “figlia di” Jasmine ha dichiarato: “È difficile riavvolgere il nastro, ma come tanti anch’io sono stata bullizzata, derisa, offesa. Insomma, non è stata una passeggiata fin qui. C’è stato un episodio, alle elementari, dove un compagno mi prese in giro davanti a tutta la scuola – alunni, insegnanti, collaboratori scolastici – per la situazione sentimentale dei miei genitori”.

Adesso, Jasmine è molto più serena poiché consapevole della sua maturità e forza: deciderà lei, quindi, quello che potrà dire e quello che invece terrà per sé.