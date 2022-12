Gerry Scotti, addio per sempre: “Ci mancherai”, il dolore lascia senza parole

Gerry Scotti ha condiviso tutto il suo dolore per la perdita di una figura molto importante per lui, un collega con cui ha passato più di vent’anni in televisione. Ha dedicato alcune commoventi parole al collega e amico a cui ha dovuto dire addio proprio in questi giorni.

Gerry Scotti lascia tutti senza parole condividendo il lutto per una persona da lui molto amata, un collega rispettato e anche amico col quale ha condiviso vent’anni di carriera e successi. Quello del conduttore è stato un addio sentito e doloroso che ha commosso tutti quanti.

Siamo abituati a vederlo sempre sorridente e pieno di ironia, ma Gerry nasconde un animo molto gentile e sensibile. Lo ha dimostrato più volte a Tu sì que vales commovendosi per le storie dei concorrenti e cogliendo il vero talento nascosto. Conduttore di programmi storici, oggi è al timone di Caduta Libera, il quiz di Canale 5 con la temibile botola che ingoia tutti i concorrenti che sbagliano a rispondere alle domande.

“Mi mancherai”, il dolore di Gerry Scotti

Il conduttore ha dovuto affrontare più di una gravissima perdita nel giro di poco tempo. Gerry Scotti ha condiviso coi fan il suo dolore, invitando i suoi follower a ricordare insieme a lui tre persone scomparse che sono state sue compagne per gran parte della sua vita professionale.

“Addio Jack, 20 anni di lavoro insieme, sempre sorridente, sempre sul pezzo. Tutti ti amavano, ci mancherai” ha scritto, ricordando Giacomo Zoppi, storico assistente di studio di Mediaset. I due hanno lavorato per tanti anni insieme e l’uomo è stato sempre al fianco di Gerry, seguendolo in ogni programma.

Jack, così chiamato Zoppi, era un professionista molto amato nella rete televisiva, tanto che lo ha ricordato anche il produttore esecutivo di Endemol Shine Italy: “Caro Jack, ci mancherai tanto. Quante risate insieme e quanti programmi” ha scritto, sottolineando quanto fosse centrale il ruolo dell’assistente.

Ma questa non è stata l’unica perdita per il conduttore, purtroppo. Subito dopo la ripresa di Caduta Libera dopo l’estate, Gerry aveva ricordato Samantha Chiodini, autrice del programma anche lei scomparsa prematuramente. “Ad accompagnarci nelle 11 edizioni di questo programma c’è stata una ragazza meravigliosa, una donna abile, un’autrice intelligentissima, una mamma che purtroppo non c’è più” aveva detto, commosso.

Infine, a Tu sì que vales, il conduttore aveva ricordato anche Piero Sonaglia, autore televisivo proprio per Mediaset. “Quest’anno non mi avete sentito chiamare Piero. È un pensiero che mi sono tenuto dentro” aveva confessato, ricordando l’autore morto a soli 51 anni a causa di un infarto dopo una partita di calcetto.