Alex Belli e Delia Duran, una terribile tragedia li ha colpiti: “Non ce la facciamo”

Alex Belli e Delia Duran hanno rivelato una terribile verità: i due sono stati colpiti da un dramma tremendo che non gli sta lasciando scampo. La loro vita sembra rovinata per sempre e i sogni infranti.

Alex Belli e Delia Duran hanno tanti follower sui social. La loro storia ha appassionato milioni di italiani: i due sono stati seguitissimi durante il Grande Fratello VIP e hanno vissuto un triangolo amoroso insieme a Soleil Sorge. Per mesi siamo rimasti incollati allo schermo in attesa di sapere come sarebbe andata a finire.

I due infatti hanno sempre parlato di voler vivere un “amore libero”, anche se è stato Alex Belli a spingere su questo concetto. Mentre era nella casa si è scambiato molte effusioni con Soleil Sorge e Delia Duran è rimasta a guardare da fuori, apparentemente senza particolari problemi, a suo dire. Alla fine però Belli ha scelto sua moglie come unica compagna, almeno per il momento.

Alex Belli e Delia Duran colpiti da un dramma

I due si sono conosciuti sul set di Furore- Capitolo secondo, dove hanno recitato. Poco dopo hanno ufficializzato la loro relazione e infine si sono sposati il 26 maggio 2021. Nessuno dei due si aspettava però di vivere un’esperienza particolare come quella al Grande Fratello VIP.

Ora sembra che le cose tra i due si siano finalmente sistemate, ma proprio adesso che sembrava tutto risolto è spuntato un problema non da poco. La coppia è disperata e ha paura che presto dovrà rinunciare ai propri sogni, anche se per ora c’è ancora molta determinazione.

I due sposi infatti non riescono ad avere un figlio. Purtroppo è un problema di difficile risoluzione, soprattutto perché, secondo quanto detto dai due, non ci sono problemi particolari legati alla loro salute. Eppure quel figlio proprio non arriva.

Lo ha ammesso la stessa Delia durante un’intervista a Nuovo: “Ci stiamo provando da un anno. Non è facile perché abbiamo qualche difficoltà, ma per ora vorremmo che il lieto evento arrivasse in modo naturale. Il desiderio di diventare mamma per me è sempre stato fortissimo”.

Delia vorrebbe tanto diventare madre, e non è la prima volta che lo dice: già diverso tempo fa aveva ammesso di desiderare un bambino da suo marito Alex Belli. Ora che le cose tra i due si sono appianate, purtroppo il destino li sta mettendo in difficoltà.

La donna ha consultato un ginecologo per capire come affrontare la questione ma, vista l’assenza di problemi, il medico gli ha semplicemente consigliato di ridurre la frequenza dei rapporti, scendendo a due volte a settimana. Ora i due sperano vivamente che arrivi presto una buona notizia.